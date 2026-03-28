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Ilgaz es detenido por corrupción ¿por culpa de Yekta?

Ilgaz tuvo que actuar de manera poco ética para conseguir desmantelar a la mafia. ¡Y eso le ha costado una detención! ¿Quién está detrás de esto?

Secretos de familia - Ilgaz es detenido por corrupción ¿por culpa de Yekta?

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Ilgaz consiguió capturar a la mafia y al sicario que acabó con la vida de Pars gracias a la ayuda de Yekta. El falso abogado le ofreció su ayuda con un trato: le daría el nombre del asesino de Pars, a cambio de que él retirase a la policía que vigila un almacén de muebles sospechoso de hacer contrabando con antigüedades.

Durante el funeral de Pars, el nuevo fiscal jefe le dice que tiene que acudir un momento a su despacho porque le tiene que comunicar una cosa muy importante.

Le comunica que ha comenzado una investigación y que han recabado pruebas y que le acusan de delitos de fraude, cohecho y corrupción y que por ese motivo… ¡Ilgaz está detenido!

¿Podrá demostrar el fiscal que Yekta se la ha jugado?

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