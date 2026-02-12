Secretos de familia

Ilgaz descubre que Çinar mató a Zafer y que Metin lo ocultó

¿Cómo enfrentará ahora a la mujer que ama después de saber quién mató a su padre?

Ilgaz ha seguido investigando sobre el verdadero asesino de Zafer, el padre de Ceylin. Y ha empezado a recordar conversaciones y momentos que ha visto últimamente en los hombres de su familia, Metin y Çinar.

Y ha llegado solo a una horrible conclusión que no es otra que la verdad: su hermano Çinar mató al padre de la mujer que ama, y Metin, su propio padre, lo encubrió todo.

Mientras tanto, Ceylin está tan ilusionada visitando la casa a la que se van a mudar juntos.

¿Cómo podrán seguir juntos después de que esto salga a la luz? ¿Se lo contará Ilgaz?

Metin se siente muy mal con todo lo que está pasando. Demasiados secretos, demasiado dolor, demasiada carga. Después de Çinar, ahora se derrumba él.

De hecho, escribe una carta de arrepentimiento dedicada a su familia. ¿estará pensando en quitarse la vida?

Secretos de familia - Metin escribe una carta de despedida a su familia
Civan está dipuesto a dar con el paradero de Leyla y romper su relación con Ceren

Nur presume ante Ela de haber matado a su primer marido por desobedecerla sin imaginar que quien la escucha es su hija

Gael le confiesa a Leona que está enamorado de ella y le pide el divorcio a Columba
Velvet el nuevo imperio - Max pide a Blanca que se case con él
Pasión de gavilanes - ¡Sorpresa en el testamento! Raquel deja todos sus bienes a Eva
Nadie se esperaba lo que pone en el documento y la herencia de Gabriela y Calixto va a parar a manos de la madre biológica de su hija.

Secretos de familia - Ceylin agradece a Metin que haya encontrado al asesino de su padre
Ceylin agradece a Metin su labor, sin saber que encubre a su hijo Çinar.

Ela engaña a Nur y le hace creer que ha encontrado a Leyla

Leona vive una pesadilla tras su secuestro y decide olvidar a David para siempre

Velvet el nuevo imperio - Blanca pone sobre aviso a Isabel con la familia Otegui

