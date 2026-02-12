Ilgaz descubre que Çinar mató a Zafer y que Metin lo ocultó

Ilgaz ha seguido investigando sobre el verdadero asesino de Zafer, el padre de Ceylin. Y ha empezado a recordar conversaciones y momentos que ha visto últimamente en los hombres de su familia, Metin y Çinar.

Y ha llegado solo a una horrible conclusión que no es otra que la verdad: su hermano Çinar mató al padre de la mujer que ama, y Metin, su propio padre, lo encubrió todo.

Mientras tanto, Ceylin está tan ilusionada visitando la casa a la que se van a mudar juntos.

¿Cómo podrán seguir juntos después de que esto salga a la luz? ¿Se lo contará Ilgaz?

Metin se siente muy mal con todo lo que está pasando. Demasiados secretos, demasiado dolor, demasiada carga. Después de Çinar, ahora se derrumba él.

De hecho, escribe una carta de arrepentimiento dedicada a su familia. ¿estará pensando en quitarse la vida?