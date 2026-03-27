Ilgaz y compañía derrotan a la mafia que asesinó a Pars

Animado por Ceylin, Ilgaz acaba aceptando la peligrosa propuesta de Yekta para acabar por fin y para siempre con la mafia. El fiscal Kaya queda con el falso abogado para conocer los detalles del peligroso trato.

Yekta le dará el nombre de la persona que mató a Pars y, a cambio, Ilgaz tendrá que retirar a sus hombres de un almacén de muebles que es sospechosa de contrabando de antigüedades, algo que no es ético y convertiría a Ilgaz en cómplice de un delito de contrabando y fraude.

Pero acaba llamando de nuevo a Yekta para decirle que acepta, aunque ahora él también va a tenderle una trampa. Le dirá que retira a la policía de ese almacén para que puedan sacar los muebles, pero solicitará que les siga otra patrulla ¡sin que ellos lo sepan!

Aceptado el trato, la policía desarticula la organización que encabeza Igor y el fiscal Kaya llega a casa para contarle a su familia a la buena noticia y que ya no tienen que esconderse: “Hemos detenido a 39 personas, incluido el sicario”.

Todos se alegran y lo celebran con una gran comida sin saber que lo ha conseguido gracias a la ayuda de Yekta.

Tras acabar la pesadilla, se celebra el funeral de Pars para despedirlo cómo se merece. Ilgaz le dedica unas bonitas palabras de despedida al que fue uno de sus mejores amigos.

“Te llevaremos por siempre en nuestros corazones”, dice, aguantando el llanto.

Ilgaz, además, le hace una promesa: “Continuaremos con tu labor hasta el final”, mientras se llevan el féretro de Pars entre aplausos de todas las personas que tanto le querían. ¡Cómo te vamos a echar de menos, fiscal Seçkin! ¡Hasta siempre!