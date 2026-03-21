Entregan a Selim a cambio de Defne pero ¡lo matan igual y no liberan a la niña!

Todos en la comisaría trabajan sin descanso para encontrar alguna pista sobre quién apuñaló a Metin y quién secuestró a Defne.

Ceylin va a hablar con Metin, que sigue muy grave en el hospital, para saber si recuerda algo de ese fatídico día y le dice que la persona que le apuñaló tenía las uñas tintadas.

Eren detiene a un hombre que se convierte en el principal sospechoso y lo trasladan hasta la sala de interrogatorios para hacerle unas preguntas. Sin embargo, de nuevo Ilgaz pierde los papeles con el detenido y, muy nervioso, le pregunta dónde está su hermana: “Mátame porque no diré nada”, le responde el detenido.

Eren entra en la sala y, con la ayuda de dos policías, intenta separarlos, pero entonces el sospechoso roba una pistola de uno de los policías y… ¡se suicida! Todos se quedan helados y sin palabras ante la terrible escena de la que acaban de ser testigos.

Mientras, Ilgaz sabe que no es justo pero para que la mafia no haga daño a su hermana deja en libertad a Selim.

Antes de que Selim se vaya, Ilgaz le pone un chip de geolocalización en su chaqueta para seguir su rastro y ver si les puede llevar hasta Defne.

Con lo que ninguno contaba es que los hombres que protegen a Salim descubrirían el chip. En ese momento, los secuestradores dan por roto el pacto con la policía y deciden ¡matar a Salim!

Los secuestradores llaman a Ceylin y le dicen que Defne está en un edificio y que si van allí la encontrarán. Van hasta allí, pero solo encuentran el cadáver de Salim y no hay rastro de Defne. ¡Todo era una trampa! ¿Dónde estará Defne?