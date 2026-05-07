Efe pide matrimono a Tuğçe y Eren demuestra su inocencia

Efe no ha querido separarse de Tuğçe en estos momentos tan duros por los que está pasando. Con los agresores ya muertos y Tuğçe con mejor ánimo, Efe ha querido sorprenderla preparándole un romántico desayuno en los jardines del hospital.

Efe está muy nervioso y, sin saber muy bien cómo actuar, se arrodilla ante ella y saca una caja de su bolsillo. ¡Es un anillo de compromiso! “¿Quieres casarte conmigo?”, le pregunta con voz temblorosa.

Tuğçe se queda sin palabras y Efe comienza a pensar que se ha precipitado. Él dice que está dispuesto a esperar el tiempo que haga falta, pero ella lo corta y le aclara: “Sí, quiero casarme contigo. Te quiero muchísimo”.

Todos los testigos de la pedida aplauden emocionados a la pareja mientras Efe le coloca el anillo de compromiso a Tuğçe. ¡Cómo nos alegramos por ellos! ¡Ojalá sean muy felices juntos!

Pero la cosa no queda ahí. Efe vuelve que es un romántico pidiéndole a las enfermeras del hospital que le ayudaran a prepararle una sorpresa a su chica. Con un proyector y una buena cantidad de palomitas, el fiscal ha montado una pequeña sala de cine en la habitación de Tuğçe para que puedan ver juntos una película.

“Creo que voy a pedir que no me den el alta nunca”, le confiesa Tuğçe a su chico al ver el detalle que ha tenido con ella. La joven está cada día más enamorada de él y estar a su lado le devuelve la sonrisa.

“Cada día descubro una faceta tuya nueva”, resalta la hija de Eren de Efe. El fiscal no piensa bajar la guardia y le asegura a su ya prometida que la tratará como una reina. ¡Qué ganas tenemos de que llegue la esperada boda!

Aunque Eren no mató a los agresores de Tuğçe, sí que provocó, en cierta manera, que los cuatro acabaran con sus vidas entre ellos. Sus amigos han tratado de cubrir sus pasos para que nadie sospechase lo que estaba haciendo, pero en comisaría han acabado descubriendo que alguien se hizo pasar por él en el hospital.

Ceylin y Yekta le han dicho a Eren que lo defenderán y que harán todo lo posible para que no lo culpen de nada, pero él se ha mostrado muy tranquilo y ha acudido por su propio pie a comisaría para declarar.

Iclal e Ilgaz son los encargados de efectuar las preguntas a Eren. El inspector niega en todo momento que haya tenido algo que ver en la muerte de los agresores de su hijo y justifica su ausencia en el hospital con haberle dejado el banco para tumbarse a un hombre que allí estaba.

Al no tener pruebas concluyentes, Yekta y Ceylin le piden a Eren que abandone la sala y él, por última vez, le dice a Ilgaz: “Yo no he matado a nadie, señores fiscales”. Además, después de esas palabras recuerda una fábula que nos hace reflexionar sobre la importancia del entorno en el que crecemos para entender nuestros actos. ¿Saldrá ileso Eren del caso?