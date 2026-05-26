Mahir provoca un brutal accidente el día de la falsa boda de Canfeza y Selim

Se va a celebrar la boda de Canfeza y Selim y hasta la mansión de Kürşat se presentan el comisario Mahir y su amigo, el inspector Raşit. La amiga de Sare descubre que el hijo de Süreyya fue quien envió la ubicación de Canfeza a su progenitor. Como muestra de gratitud, Selim le pide a Mahir que sea el testigo de su boda y él acaba aceptando.

Mahir no impide que la mujer a la que ama se case con Selim.

Tras el enlace, Selim, su esposa y su suegro se dirigen al lugar donde van a celebrar el convite. Sin embargo, el malvado socio de Kürşat intenta huir de los agentes policiales y se separa del convoy nupcial. El hijo de Mehmet se percata y lo sigue.

Selim le cuenta a su suegro que Mahir es el niño que presenció el asesinato de su padre, Mehmet, en un mercado y que ahora ha regresado para vengarse de él. A Kürşat le cuesta creerlo porque el comisario le mandó la ubicación de su primogénita. "Viene a por ti y Canfeza solo es un peón para él", le asegura.

Mahir pierde los papeles y decide atravesar su coche en la carretera para bloquear el paso a Selim. Pero el malvado empresario intenta esquivarlo dando un volantazo. Esto provoca un grave accidente de tráfico y el vehículo termina dando vueltas de campana. Afortunadamente, ni Canfeza ni Selim sufren daños graves, pero su progenitor resulta gravemente herido y es trasladado al hospital más cercano para ser intervenido de vida o muerte.

Mahir está preocupado por Canfeza y se acerca al hospital para hablar con ella. La joven está muy dolida porque permitió que se casara con Selim. El comisario le revela que la boda formaba parte de una operación y que, por lo tanto, no es válida. Aun así, la joven le dio su palabra a su marido de que estaría a su lado si Mahir no impedía el enlace y piensa cumplir su palabra. "No quiero que vuelvas a aparecer en mi vida", le pide encarecidamente a Mahir. ¿Dejará a Canfeza en paz?