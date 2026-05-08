Ceylin e Ilgaz celebran su aniversario más enamorados que nunca

La historia de amor de Ceylin e Ilgaz ha estado llena de altibajos y es por eso que se han llegado a casar hasta en tres ocasiones. Confiamos que esta última sea la definitiva, ya que los dos han demostrado en muchas ocasiones lo mucho que se quieren.

Sin venir a cuento, Ceylin llama a su marido por teléfono y le pregunta cuándo es su aniversario. El fiscal se queda pensando unos segundos sin saber qué responder porque se han casado ya tres veces.

“¿No has pensado que nunca hemos celebrado nuestro aniversario?”, le dice directamente Ceylin a su marido. Ilgaz enseguida capta que su mujer lo que le está pidiendo es que busquen una fecha para celebrar su amor y compartir un romántico momento a solas.

Ilgaz le pide a Ceylin que piense en una fecha y esa será la que marcarán para celebrar su aniversario. “Cada día que te dije que sí es igual de importante para mí”, sentencia el fiscal. ¡Cómo nos gusta esta pareja!

Con la ayuda de la pequeña Mercan, Ilgaz quiso preparar una sorpresa de película. Tanto él como Ceylin se vistieron con sus mejores galas para cenar en un restaurante con unas vistas espectaculares.

“¡Madre mía! Estás despampanante, le dice Ilgaz a Ceylin en cuanto la ve. Los dos se sienten como dos adolescentes y no dejan de alagarse. El fiscal le cuenta a su mujer que no sólo van a cenar en ese hotel… ¡si no que van a pasar la noche ahí! Por eso la pequeña Mercan se ha quedado a dormir con Elif.

Antes de ponerse a cenar, los dos protagonizan un romántico baile como si de su boda se tratase. Ambos se encuentran en una nube, entre risas y bromas, están tan enamorados como el primer día.

Incluso se prometen aumentar la familia. ¡Cómo nos gusta verlos así!