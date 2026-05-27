Así es Damián Arango en 'Abismo de pasión'
Elisa y Damián se van a reencontrar muchos años después de ser amigos de niños. ¿Se seguirán queriendo como entonces?
'Abismo de pasión' llega de nuevo muy pronto a las tardes de Nova y ya es hora de que conozcas a sus personajes.
La protagonista, Elisa Castañón, se verá entre dos hombres y uno de ellos es Damián Arango.
El actor David Zepeda da vida a este personaje que regresa al pueblo del que tuvo que salir muchos años atrás.
Damián es el hijo de una adinerada familia y tenía mucha amistad de niño con la niña Elisa, hija de Augusto y Estefanía y sirvientes de la casa.
Pero la amistad dio lugar con el tiempo a un profundo amor que pudo con la distancia que los separó. La madrastra de Damián no permitía que el niño pasara tanto tiempo con Elisa y aprovechó un malentendido familiar para quitárselos del medio.
Ahora, muchos años después, Damián regresa al pueblo que tuvo que abandonar y está prometido con otra mujer, pero en el fondo de su corazón sigue amando a Elisa.
¿Qué pasará cuando se reencuentren?
