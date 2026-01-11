Secretos de familia

Cinar confiesa por qué se siente culpable de la muerte de Inci

Ceylin consigue que Çınar le cuente más detalles sobre el día en el que Inci fue asesinada: "Si la hubiera llevado a casa, ahora seguiría viva"

Ceylin ha vuelto a demostrar por qué es tan buena abogada y ha vuelto a interrogar a Cinar.

El joven se rompe y termina confesando por qué se siente tan culpable de la muerte de Inci.

Reconoce que la joven le llamó en la madrugada pidiendo ayuda y admite que si él la hubiera llevado a su casa, ella seguiría viva.

¿Lo convierte eso en culpable?

Dinora y Armando sellan una peligrosa alianza… y Rosario los sorprende besándose

Dinora encuentra un lugar donde esconderse gracias a un aliado inesperado

Benjamín y Ana Julia, dos vidas separadas por el destino y unidas por Marena Ramos
Papeles interpretados por Emiliano González y Isabella Tena

Dinora vuelve a poner en peligro el matrimonio de Fernando con Gabriela
Velvet el nuevo imperio - Ana y Alberto entran al desfile juntos y de la mano
Ana y Alberto entran al desfile juntos y de la mano antes de irse a París

Por primera vez aparecen en público unidos, sin importar lo que piense nadie.

Metin acaba confesándole a Ilgaz que conocía a Inci, pero le asegura que no se acordaba de ella: ¿Estará diciendo la verdad?
Metin reconoce que conocía a Inci

Ilgaz acaba de enterarse y no da crédito a las palabras de su padre.

¡Sueño hecho realidad! Karsu y Bora por fin se dan el 'sí, quiero' en una inolvidable boda

La convivencia en la hacienda Elizondo se vuelve insostenible para Malcolm y Carmela

Gael Torrenegro es un importante hombre de negocios atrapado por el peso de su pasado

