Cinar confiesa por qué se siente culpable de la muerte de Inci

Ceylin ha vuelto a demostrar por qué es tan buena abogada y ha vuelto a interrogar a Cinar.

El joven se rompe y termina confesando por qué se siente tan culpable de la muerte de Inci.

Reconoce que la joven le llamó en la madrugada pidiendo ayuda y admite que si él la hubiera llevado a su casa, ella seguiría viva.

¿Lo convierte eso en culpable?