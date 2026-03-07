Ceylin e Ilgaz celebran un año juntos con una romántica cena

Ceylin está muy enfadada con Derya porque tienen opiniones diferentes sobre un caso. Pero por suerte tiene a Ilgaz en casa para que escuche contar sus problemas.

Pero él tiene una cosa más importante esta noche en mente. Se acerca a Ceylin y le dice que un año antes justo ocurrió algo muy especial: ¡se dieron su primer beso! Y lo recuerdan llenándose de más besos.

Ceylin pregunta qué pueden hacer para celebrarlo pero Ilgaz ya tiene un plan. Primero, cenando la rica cena que ha preparado, después hablarán y quizás bailarán un rato.

Ceylin brinda con Ilgaz y le dice que no sabe qué ha hecho para merecerlo y que tiene miedo que él la deje.

Pero el fiscal le responde que no tiene que pensar en esas cosas, para rematar la conversación con otro beso.