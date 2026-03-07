Momento destacado
Ceylin e Ilgaz celebran un año juntos con una romántica cena
Ya ha pasado un año desde que Ceylin e Ilgaz durmieron acurrucados el uno con el otro y la mejor manera de celebrarlo es pasar otra noche más juntos en la casa que comparten.
Ceylin está muy enfadada con Derya porque tienen opiniones diferentes sobre un caso. Pero por suerte tiene a Ilgaz en casa para que escuche contar sus problemas.
Pero él tiene una cosa más importante esta noche en mente. Se acerca a Ceylin y le dice que un año antes justo ocurrió algo muy especial: ¡se dieron su primer beso! Y lo recuerdan llenándose de más besos.
Ceylin pregunta qué pueden hacer para celebrarlo pero Ilgaz ya tiene un plan. Primero, cenando la rica cena que ha preparado, después hablarán y quizás bailarán un rato.
Ceylin brinda con Ilgaz y le dice que no sabe qué ha hecho para merecerlo y que tiene miedo que él la deje.
Pero el fiscal le responde que no tiene que pensar en esas cosas, para rematar la conversación con otro beso.
