Secretos de familia

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Ceylin se reencuentra con Firat, su exnovio policía y despierta los celos de Ilgaz

Ceylin se reencuentra con Firat, su exnovio policía y despierta los celos de Ilgaz

Ilgaz se pone celoso al conocer al exnovio de Ceylin

Publicidad

Nova
Publicado:

Al estar casados Ilgaz y Ceylin, uno de los dos debería retirarse del caso que tienen entre manos, pero ninguno está dispuesto a renunciar. Mientras Ceylin va a hablar con el inspector de la unidad de menores de la policía que no es otro que… ¡Firat, el ex de Ceylin! Ambos estuvieron juntos un tiempo cuando él empezaba en el cuerpo de policía y ella estaba en la universidad.

Los dos hablan de los viejos tiempos y él parece acordarse muy bien de Ceylin y de la última vez que se vieron: “Han pasado once años y siete meses”.

Ceylin se reencuentra con su exnovio policía, Firat

Ilgaz no sabe nada pero empieza a sospechar que ese policía y su mujer tuvieron algo ¡y no se equivoca! Cuando le pregunta, a Ceylin no le queda más remedio que reconocerlo. El fiscal se queda muy dolido ya que lo malinterpreta todo y le pregunta a Ceylin si quería que abandonase el caso para pasar más tiempo con él.

Ceylin no puede creer que Ilgaz haya pensado eso de ella: “Con esas miradas acusadoras, solo me demuestras lo sola que he estado durante todos estos años".

Ceylin está cada vez peor y se toma unas copas creyendo que así ahogará sus penas. En ese momento, Ilgaz llega a casa y la abogada le dice a su marido que va a contarle todo sobre Firat. La joven le cuenta que conoció a Firat durante un robo y él era el policía, empezaron a hablar y estuvieron saliendo juntos durante dos años. Después, Firat le dijo a Ceylin que se marchaba que le destinaban a otro lugar y ella le pidió que no se despidiese de ella. Él así lo hizo y desde entonces no habían vuelto a verse, hasta hoy.

“¿Lo dejasteis sin despediros?”, le pregunta Ilgaz, sorprendido, llegando a la conclusión de que su historia no está cerrada todavía.

Ceylin le cuenta a Ilgaz toda su historia con Firat

Ceylin intenta arreglar las cosas con Ilgaz, pero él está muy confuso. No le perdona que le ocultase que Firat es su exnovio. ¡Hasta la pequeña Mercan se ha dado cuenta que algo está pasando entre sus padres! La abogada le echa en cara que al final siempre todo gira alrededor de él y que tiene miedo de equivocarse siempre.

Ceylin e Ilgaz se reconcilian

Ceylin se sincera con Ilgaz sobre sus miedos y él recapacita y se da cuenta que quiere estar junto a ella. Está dispuesto a cerrar las heridas del pasado, los celos y quiere olvidar todo lo relacionado con Firat.

“No quiero echarte de menos teniéndote a mi lado”, le dice Ilgaz a su mujer y le asegura que está harto de no poder abrazarla. Entonces se funden un apasionado beso que es interrumpido con la pequeña Mercan. ¡Qué bonito! ¡Nos encantan las reconciliaciones! Ahora Ilgaz ya puede dejar de dormir en el sofá.

Nova» Series» Secretos de familia» Mejores momentos

Publicidad

Series

Me atrevo a amarte - Valente perdona a Delfino al conocer toda la verdad

Delfino confiesa la verdad: Déborah lo obligó a mentir o mandaría a Carmen a la cárcel

Ilgaz se pone celoso al conocer al exnovio de Ceylin

Ceylin se reencuentra con Firat, su exnovio policía y despierta los celos de Ilgaz

Gabino se despierta y quiere que su madre Carmen le cuide

Gabino está dispuesto a morir si no puede estar con su madre Carmen

Me atrevo a amarte - Lucrecia consigue quedarse embarazada para decir que el hijo es de Alejandro
Momento destacado

Lucrecia finge estar embarazada para decir que el hijo es de Alejandro

Ceylin encrubre pruebas que acusan a Çinar!
Momento destacado

Kadir muere en la cárcel y la policía detiene a Merdan ¡mientras Ceylin encubre pruebas que acusan a Çinar!

La muerte de Neco, a manos de Nur, acaba con la única esperanza de Civan
Momento destacado

La muerte de Neco, a manos de Nur, acaba con la única esperanza de Civan

Neco estaba dispuesto a todo para salvar a su nieto Civan, incluso arriesgar su libertad. Pero Nur, cegada por la venganza, acaba con su vida.

Sofía pilla a su padre Armando con Ángela y Estela lo echa de casa
Momento destacado

Sofía pilla a su padre Armando con Ángela y Estela lo echa de casa

Sofía presencia el momento que nadie esperaba y deja al descubierto la infidelidad de Armando. La reacción de Estela no se hace esperar: tras años de silencio, decide enfrentarse a su marido y tomar una decisión que lo cambia todo.

Andrés intenta reconquistar a Elsa tras salir de prisión, pero ella se ha casado con Horacio

Andrés intenta reconquistar a Elsa tras salir de prisión, pero ella se ha casado con Horacio

Mercan se preocupa por Ilgaz

Mercan se preocupa por ver sufrir a Ilgaz tras la muerte de su padre

Ceylin e Ilgaz discuten mucho por un nuevo caso parecido a la desaparición de Mercan

Ceylin e ilgaz discuten por lo que pasó cuando Mercan desapareció

Publicidad