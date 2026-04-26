Ceylin se reencuentra con Firat, su exnovio policía y despierta los celos de Ilgaz

Al estar casados Ilgaz y Ceylin, uno de los dos debería retirarse del caso que tienen entre manos, pero ninguno está dispuesto a renunciar. Mientras Ceylin va a hablar con el inspector de la unidad de menores de la policía que no es otro que… ¡Firat, el ex de Ceylin! Ambos estuvieron juntos un tiempo cuando él empezaba en el cuerpo de policía y ella estaba en la universidad.

Los dos hablan de los viejos tiempos y él parece acordarse muy bien de Ceylin y de la última vez que se vieron: “Han pasado once años y siete meses”.

Ilgaz no sabe nada pero empieza a sospechar que ese policía y su mujer tuvieron algo ¡y no se equivoca! Cuando le pregunta, a Ceylin no le queda más remedio que reconocerlo. El fiscal se queda muy dolido ya que lo malinterpreta todo y le pregunta a Ceylin si quería que abandonase el caso para pasar más tiempo con él.

Ceylin no puede creer que Ilgaz haya pensado eso de ella: “Con esas miradas acusadoras, solo me demuestras lo sola que he estado durante todos estos años".

Ceylin está cada vez peor y se toma unas copas creyendo que así ahogará sus penas. En ese momento, Ilgaz llega a casa y la abogada le dice a su marido que va a contarle todo sobre Firat. La joven le cuenta que conoció a Firat durante un robo y él era el policía, empezaron a hablar y estuvieron saliendo juntos durante dos años. Después, Firat le dijo a Ceylin que se marchaba que le destinaban a otro lugar y ella le pidió que no se despidiese de ella. Él así lo hizo y desde entonces no habían vuelto a verse, hasta hoy.

“¿Lo dejasteis sin despediros?”, le pregunta Ilgaz, sorprendido, llegando a la conclusión de que su historia no está cerrada todavía.

Ceylin intenta arreglar las cosas con Ilgaz, pero él está muy confuso. No le perdona que le ocultase que Firat es su exnovio. ¡Hasta la pequeña Mercan se ha dado cuenta que algo está pasando entre sus padres! La abogada le echa en cara que al final siempre todo gira alrededor de él y que tiene miedo de equivocarse siempre.

Ceylin se sincera con Ilgaz sobre sus miedos y él recapacita y se da cuenta que quiere estar junto a ella. Está dispuesto a cerrar las heridas del pasado, los celos y quiere olvidar todo lo relacionado con Firat.

“No quiero echarte de menos teniéndote a mi lado”, le dice Ilgaz a su mujer y le asegura que está harto de no poder abrazarla. Entonces se funden un apasionado beso que es interrumpido con la pequeña Mercan. ¡Qué bonito! ¡Nos encantan las reconciliaciones! Ahora Ilgaz ya puede dejar de dormir en el sofá.