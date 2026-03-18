Ceylin recibe una amenaza por telégono e Ilgaz se enfada de que no se lo cuente

Ceylin no acude al juicio que pondrá fin al matrimonio con Ilgaz por lo que el proceso de divorcio se alarga. El fiscal le reprocha a, su todavía mujer, que haya antepuesto su trabajo y sus compromisos, lo que provoca un nuevo enfrentamiento entre ambos.

Pero es que un nuevo caso ha vuelto a unir a Ceylin y a Ilgaz y tendrán que verse las caras aunque cada día estén más distanciados. Se trata de la chica muerta que desapareció durante la ceremonia de su propia boda. Todo se complica cuando descubren que se trataba de un enlace acordado por sus padres.

Ceylin acude a hablar con Ilgaz y Eren cuando descubre que los dos están viendo un vídeo de la boda de la mujer fallecida y en ese vídeo ve que aparece… ¡Çetin, el hombre que mantenía una relación con su hermana Aylin! ¿Qué hace ahí? ¿Estará involucrado con el asesinato de la novia?

Ceylin le ocutla información a Ilgaz para protegerlo

En ese momento, Ceylin recibe una misteriosa llamada que le dejatotalmente sin palabras: “Dile a tu marido diga que fue un suicidio y que cierre el caso. De lo contrario acabará bajo tierra”. ¿Quién habrá realizado esa misteriosa llamada?

La abogada decide ocultárselo a su marido y disimula para crea que no pasa nada, aunque Ilgaz sospecha algo. Ceylin decide contárselo a Pars y él le quita importancia, asegurándole que se trata de algo habitual en su profesión. Sin embargo, la abogada sigue muy preocupada ya que teme que algo malo le pasa a Ilgaz.

Pars al final decide poner al tanto a Ilgaz sobre las amenazas que recibió Ceylin. Al fiscal le sienta muy mal que, su todavía mujer, no se lo contase y toma una drástica decisión.

Ilgaz, dolido, le reprocha a Ceylin que no le contase nada sobre la amenaza de muerte. Se siente muy decepcionado con ella.

Así que sale a la calle y le cuenta a la prensa que ha recibido una amenaza de muerte, algo que le pone en todavía más en peligro tanto a él como a su familia.

Después, le echa en cara a Ceylin que no se lo contase y ella le dice que él hizo lo mismo cuando recibió una misteriosa nota. Ilgaz le responde que no es lo mismo y él lo hizo para protegerla: “Ya te has vengado. ¿contenta?”.

Las discusiones entre la pareja no dejan de sucederse.