Ceylin quiere usar a Omër para acabar con Yekta pero Yekta va a hacer lo mismo contra Ilgaz

Ceylin quiere desenmascarar a Yekta sea como sea porque piensa que está obsesionado con ellos e Ilgaz se enfada cuando se entera de que está actuando por su cuenta.

Además, la abogada le dice que su siguiente objetivo en este plan de venganza es Ömer porque cree que con su hijo podrá hacerle mucho daño. Y encima el joven parece que empieza a tener un cierto interés en ella.

Ilgaz está dispuesto a luchar por Ceylin hasta el final para intentar reconquistarla y no quiere divorciarse de ella. Por eso, no puede soportar que el hijo de su mayor enemigo esté intentando acercarse a ella. Entonces, le pregunta si Ömer quiere algo con ella y le pide que no vuelva a acercarse a él: “Ese chico es peligroso”.

La abogada no piensa detenerse y le dice que le gusta que tenga esos celos porque es una actitud que nunca había visto en Ilgaz y eso le provoca una gran atracción hacia el que todavía es su marido.

Mientras tanto, Yekta le confiesa algo a Ömer: su plan para acabar con el fiscal Kaya para siempre. Yekta le dice que hay un problema: si hacen desaparecer a Ilgaz, Ceylin se quedará sola, pero Ömer lo tiene todo previsto: “Se quedará sola por poco tiempo”. ¿Qué intenciones tendrá con ella?

Ömer se está acercando peligrosamente a Ceylin. Él le dice que gracias a su ayuda pudieron desenmascarar a la mafia de los Balcanes y que como agradecimiento deberían ir a cenar juntos.

La abogada le sigue el juego y acaba aceptando su propuesta ya que quiere vengarse de Yekta utilizando al joven abogado. Además, quiere acercarse a él para obtener información del falso abogado y sus trapos sucios, pero no le cuenta nada a Ilgaz ya que cree sabe que cada vez tiene más celos de él y que esto podría suponer un problema entre ellos.

Pero Ilgaz llama a Ceylin y descubre que su mujer está cenando con Ömer. Así que el fiscal se presenta en el restaurante, perdiendo los nervios, y le dice a su mujer que tiene que irse con él ya; un comportamiento que aumenta la rabia de Ömer hacia él.

Ceylin se enfada mucho con él ya que no entiende su actitud ni que la trate así: “Me has dejado en ridículo”, pero Ilgaz le dice que ese hombre es peligroso y que no debería fiarse de él. ¿Qué pasará ahora?