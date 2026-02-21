Momento destacado
Isabel pide a Emilio que se case con él
Después de tantos años ayudándola, Isabel quiere pasar el resto de su vida a su lado
Isabel ha conseguido en Nueva York lo que quería: estar al lado de su hijo Alberto.
Y lo ha conseguido gracias a su amigo de toda la vida, Emilio, el tío de Ana, que la ayudado, querido y comprendido durante todos los años que sufrió.
Por eso ahora cree que la mejor manera de recompensarlo es: casarse con él.
Porque se ha dado cuenta de que después de 25 años el hombre de su vida es Emilio.
Isabel le saca un anillo y le pide que sean matrimonio. ¡Y Emilio acepta!
“Llevo toda una vida amándote”, le confiesa él. Por lo que tendremos pronto una nueva boda en Velvet.
