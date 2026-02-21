Pasión de Gavilanes

Juan y Gabriela no consiguen librarse de Fernando y Dínora en un rescate que acaba en caos

Fernando y Dínora consiguen una suma nada despreciable de dinero por la liberación de Juan y Gabriela, pero no cumplen con su palabra y huyen de la hacienda Elizondo con ellos como rehenes.

Norma y Sara acuden con Óscar y Franco para rescatar a Juan y Gabriela, que siguen recluidos en la hacienda Elizondo. No lo hacen solos: vienen acompañados por la policía.

Fernando Escandón les pide una suma nada despreciable de dinero para liberar a su mujer y a su yerno. La policía le hace entrega de un maletín repleto de billetes. Todos esperan que los rehenes salgan de la hacienda sanos y salvos. Pero Fernando y Dínora se llevan a Juan y a Gabriela para garantizar su huida y, con ellos, todas las joyas de la hija de Martín. "Si intentáis seguirnos, no responderemos por sus vidas", advierte Escandón a la policía. Juan golpea en la cabeza a su enemigo con una de sus muletas y la policía comienza a disparar a fuego abierto. Pero, al final, consiguen huir.

Dínora y Fernando sufren un accidente en su huida de la policía y quedan atrapados en arenas movedizas

Juan y Gabriela no consiguen librarse de Fernando y Dínora en un rescate que acaba en caos

También Ilgaz está muy afectado. Neva y él mantuvieron una relación en el pasado y reconocer el cuerpo ha sido un momento muy duro para él.

Ela acude a casa de Serap para dejar los vestidos de novia que la joven va a probarse antes de su boda. Pero cuando se queda sola, no puede resistirse a probárselos. Al mirarse al espejo, fantasea feliz con cómo sería su propio enlace.

