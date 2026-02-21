Juan y Gabriela no consiguen librarse de Fernando y Dínora en un rescate que acaba en caos

Norma y Sara acuden con Óscar y Franco para rescatar a Juan y Gabriela, que siguen recluidos en la hacienda Elizondo. No lo hacen solos: vienen acompañados por la policía.

Fernando Escandón les pide una suma nada despreciable de dinero para liberar a su mujer y a su yerno. La policía le hace entrega de un maletín repleto de billetes. Todos esperan que los rehenes salgan de la hacienda sanos y salvos. Pero Fernando y Dínora se llevan a Juan y a Gabriela para garantizar su huida y, con ellos, todas las joyas de la hija de Martín. "Si intentáis seguirnos, no responderemos por sus vidas", advierte Escandón a la policía. Juan golpea en la cabeza a su enemigo con una de sus muletas y la policía comienza a disparar a fuego abierto. Pero, al final, consiguen huir.