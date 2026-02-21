Velvet el nuevo imperio

Momento destacado

Ana se entera por la prensa de que Rodrigo ha muerto

Al parecer, fue encontrado muerto por sobredosis.

Ana está devastada. Todas las empleadas de Velvet se han enterado a la vez de que Rodrigo ha muerto. Lo que dicen los medios es que fue hallado en su apartamento con una sobredosis.

Piensan que fue un suicidio porque justo el día anterior fue despedido de su trabajo cuando encontraron pornografía en su ordenador.

Ana no se lo puede creer por varias razones. Porque había hablado con él el día anterior y porque no aparentaba ser ese tipo de persona.

Ella lo comparte con su novio Carlos Aristizábal, quien le asegura que la gente siempre puede sorprender porque nunca se las llega a conocer del todo. Sobre todo a él.

¿Qué pasaría si Ana supiera que justo la noche en que Rodrigo murió Carlos lo visitó en su apartamento a punta de pistola?

