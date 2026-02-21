Dínora y Fernando sufren un accidente al huir de la policía y quedan atrapados en arenas movedizas

Dínora y Fernando se desvían de la carretera principal y se ocultan en la selva pantanosa para no ser detenidos por la policía. Están muy nerviosos porque Malcolm y Carmela se llevaron su maletín con el dinero y ahora no tienen dónde caer muertos.

Los agentes, acompañados por las hijas de Gabriela y los hermanos Reyes, dejan de seguir a los delincuentes. Son conscientes de que se han adentrado en la zona del pantano, un lugar muy peligroso.

La policía idea un nuevo plan para capturarlos: esperarlos en el bosque hasta que se vean forzados a dar la vuelta.

Mientras tanto, Dínora y Escandón sufren un aparatoso accidente. La furgoneta en la que viajan, propiedad de Juan, acaba en una zona de arenas movedizas. Afortunadamente, logran bajarse antes de que sea demasiado tarde y Juan, que cae al agua, es salvado por la hija de Zacarías. Norma está muy preocupada por su marido y la progenitora al ver que pasa el tiempo y no aparecen. ¿Acabarán saliendo de allí con vida?