¡Ceylin es inocente! Encuentran la prueba que la pone en libertad

Llega el momento de juzgar si Ceylin debe ir a prisión preventiva por el asesinato de Engin.

Pero justo cuando el juez está a punto de leer sentencia, llega una nueva prueba que demuestra que había una tercera bala en la escena del crimen. Una bala que pertenecía al arma de Niyazi y que contenía sangre de Engin.

Eso lo cambia todo y el juez dice en voz alta que, en ese caso, la acusada Ceylin debe ser puesta en libertad.

Yekta no puede creer lo que ve y asegura que la prueba es falsa y que eso no va a quedar así.

Pero Ceylin y su familia no pueden estar más contentos. Ni Ilgaz, con el que se funde en un emotivo abrazo ahora que parece que la pesadilla ha acabado.

Los dos están cada vez más enamorados. Y, teniendo en cuenta todo lo que han vivido juntos en poco tiempo, no saben qué harían el uno sin el otro.

Ceylin ha vivido uno de los días más intensos y difíciles de su vida: ha estado a punto de ser condenada por un asesinato que no cometió, pero al final ha conseguido que la justicia le dé la razón.

Después de celebrar su libertad con su familia, no es capaz de dejar de pensar en cómo hundir a Yekta, la persona que casi hace que la encierren otra vez.

Pero Ilgaz consigue convencerla para que descanse. Ambos se merecen una noche en paz juntos. No sin antes confesarse que se quieren.