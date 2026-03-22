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Ceylin e ilgaz se hacen una nueva promesa: ¡no son capaces de divorciarse!

Ceylin e ilgaz se hacen una nueva promesa: ¡no son capaces de divorciarse!

Secretos de familia - Ceylin e ilgaz se hacen una nueva promesa: ¡no son capaces de divorciarse!

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Nova
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Ilgaz no piensa tirar la toalla. Sigue muy enamorado de Ceylin y no quiere divorciarse de ella. Ahora se ha dado cuenta de que fue muy injusto con ella. El fiscal acaba de pasar por la misma situación que pasó la joven cuando estaba desesperada al creer que Parla entraría en prisión por el asesinato de Serdar. Ahora él ha sido capaz de todo al ver en peligro a su hermana.

El fiscal Kaya se dio cuenta de su error y le pidió perdón a su todavía mujer, pero ella le contestó que no quería hablar de eso y que su único deseo era rescatar a Defne con vida. Ahora que la pequeña ha sido encontrada, Ilgaz vuelve a intentarlo.

El joven se presenta en casa de Ceylin con un ramo de flores para pedirle perdón: “He sido injusto contigo”, pero la abogada le responde que sigue con el corazón roto en mil pedazos y que ahora mismo no puede hacer como si nada hubiese pasado entre ellos.

“Vuelve a casa conmigo”, le dice Ilgaz, pero Ceylin le responde que necesita tiempo para pensar porque ahora necesita recomponerse para tomar la mejor decisión para los dos. Cree que sus diferencias acabarán rompiendo su relación una y otra vez.

Ilgaz se marcha triste aceptando su decisión, pero vuelve a llamar a su puerta diciéndole que se piense lo del divorcio. Al día siguiente tendrán que firmar los papeles y él le dice que la sigue queriendo mucho y que no quiere divorciarse de ella. ¿Ceylin pensará lo mismo? Lo que está claro es que Ilgaz no va a perder tan fácilmente la esperanza.

Secretos de familia - Ilgaz acude a pedir perdón a Ceylin pero ella no puede

Llega el día del juicio por el divorcio de Ceylin e Ilgaz después de que lo pospusiesen. La pareja se presenta en el juzgado para terminar definitivamente con su matrimonio. Sin embargo, todavía no se ha dicho la última palabra.

La jueza le pregunta primero a Ceylin si está segura de seguir adelante con el proceso y ella responde que sí. Llega el turno de Ilgaz y él responde que no a la misma pregunta y que rechaza el acuerdo de divorcio: “Quiero a mi esposa más que a nada”.

Secretos de familia - Ilgaz rechaza el acuerdo de divorcio ante el asombro de Ceylin

¡El amor ha vuelto a ganar la batalla! Aunque Ceylin le pidió un tiempo a Ilgaz, él le propuso ir a cenar juntos y ella aceptó. En la cena, ambos son más sinceros que nunca y acaban llegando a la conclusión de que la solución para sus problemas es separar el trabajo de su relación para así proteger su matrimonio.

“No vuelvas a marcharte”, le dice Ilgaz a Ceylin al llegar a casa. Entonces, el fiscal le pide que vuelva a ponerse el anillo de casada y el collar que le regaló antes de la boda. Ceylin le sorprende respondiéndole que siempre los tuvo guardados y … ¡la pareja se besa apasionadamente!

Ceylin le recuerda a su marido la promesa que se hicieron la noche anterior que es seguir casados mientras se sigan queriendo: “No te vas a poder deshacer de mí en la vida”, le dice ella entre risas mientras vuelven a comerse a besos.

¡#IlCey ha vuelto tan enamorados como siempre y esperemos que por mucho tiempo!

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