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¡Ceylin está embarazada!

¿Qué decisión tomará Ceylin? ¿Querrá tener el bebé aun sin Ilgaz?

¡Ceylin está embarazada!

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Nova
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Ilgaz y Ceylin habían planeado irse de vacaciones juntos. Tenían ya todo planeado, pero tras la muerte de Ilgaz, Ceylin cree ese viaje ya no tiene ningún sentido.

La joven está devastada y no quiere ni salir de casa ya que cree que su vida ya no tiene sentido sin él. Se le cae la casa encima y no puede parar de llorar.

Eren, con la intención de animarla, le dice que tiene que acompañarlo a un refugio de animales a recoger a un perro que Ilgaz había adoptado para ella. ¡Iba a dárselo cuando volviesen de vacaciones!

Ceylin no tienes ganas, pero acaba accediendo. Sin embargo, todo era un pequeño engaño para llevar su amiga hasta… ¡el lugar donde ella iba a pasar unos días inolvidables con Ilgaz!

Allí, la joven Erguvan vuelve a reencontrase con Ilgaz en sus sueños imaginando que sigue a su lado mientras se dice así misma que sabe que no es real: “Es un sueño. Estás muerto”.

La joven se despierta de repente y decide salir de casa para despejarse, pero antes, ¡decide hacerse un test de embarazo!

Ceylin se marcha dejando el test sobre la mesa y sin ver que… ¡ha dado positivo! ¡Está embarazada! ¿Decidirá tener al bebé?

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