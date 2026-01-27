Ceylin empieza a recordar lo que pasó con Engin la noche en que murió

Ceylin vuelve con Ilgaz al lugar de los hechos: el sitio en el que Engin la obligó a salir del coche en el que huía.

Después de haber pasado por la cárcel está empezando a hacer memoria sobre lo que ocurrió aquella noche.

Engin la sacó del coche a punta de pistola y la acusó de haberse entrometido en su huida. Pero en un momento dado Ceylin intenta escapar de él y al final es ella la que termina empuñando el arma contra Engin.

Pero entonces algo más pasó: Engin fingió asustarse de verdad para luego empezar a reírse, cuando Ceylin recibió un golpe en la cabeza que le hizo caer al suelo y el semblante de Engin cambió por completo.

¿Quién es la tercera persona que está con ellos y que disparó a Engin matándolo en el acto mientras Ceylin yacía inconsciente a causa de los golpes?

Todo lo que Ceylin ve en sus recuerdos es que fue una mujer, ya que pudo oler su champú y su perfume.