Ceylin cree que han encontrado al asesino de su padre ¡sin saber quién es!

Secretos de familia - Ceylin agradece a Metin que haya encontrado al asesino de su padre

Nova
La justicia ha atrapado al asesino de Zafer, el padre de Ceylin. Pero esa no es la verdad. Pero Çeylin e Ilgaz no lo saben. Ellos piensan que lo hizo Yavuz, un antiguo inspector que aparecía en unas grabaciones en las que se veía que Zafer lo tenía secuestrado y aprovecharon la excusa para culparlo.

Pero Yavuz confesó a Eren que en su casa tenía una cámara oculta que demostraría su inocencia. Metin fue rápido hasta allí para intentar encontrarla antes que nadie, pero se cruzó con Eren. Aunque el policía no lo llegó a ver, le disparó y… ¡le dio en un brazo!

Ceylin agradece a Metin que haya encontrado a la persona que acabó con la vida de su padre. Incluso le dice que, aunque no tenga a su padre, al menos lo tiene a él. ¡El padre de Ilgaz no sabe cómo reaccionar ante el abrazo de Ceylin!

El verdadero asesino de Zafer fue Çinar, y Metin está haciendo todo lo posible por encubrir a su hijo. Pero el joven se derrumba. No se veía ni capaz de ir al funeral de Zafer, pero su familia lo obligó. Así terminó llevando el féretro del hombre al que mató, aunque fuera por defenderse de su ataque. Un remordimiento que lo va a acompañar de por vida.

Merdan, su abuelo, lo ve tan preocupado que le pregunta qué le pasa, y cuanto Çinar le cuenta lo que piensa su abuelo le advierte que no puede ser débil, porque su padre está jugándosela para encubrir todas las pistas que lo llevan a él.

No sabemos por cuánto tiempo podrán ocultarlo, porque incluso Ilgaz está convencido de que Yavuz, el detenido, no mató a Zafer.

Ilgaz piensa que alguien colocó las pruebas que le inculpasen y que es imposible que en el mismo espacio de tiempo acabara con Zafer. Además, un exjefe de policía como era Yavuz se habría deshecho de la pistola.

¿Cómo se liberó Yavuz de Zafer? Ilgaz no se va a quedar tranquilo porque tiene muchas dudas.

Así que propone que busquen al verdadero asesino de Zafer, sin dejarse llevar por la emoción, y sin decir nada a Ceylin, que ahora descansa tranquila sabiendo que la persona que mató a su padre está pagando por ello.

