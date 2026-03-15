Ceylin consigue liberar a su familia pero no sabe si podrá perdonarlos

Llega el juicio que decidirá el destino de cada uno de los miembros implicados en el asesinato de Serdar y Ceylin se presenta como abogada de todos ellos.

Aunque Yekta no les da tregua y analiza todas las pruebas, la jueza determina que no se sabe con certeza quién mató a Serdar ya que el cadáver presentaba multitud de golpes y que ninguna de las personas que le golpeó lo hizo con intención de matarlo. Todo fue en defensa propia.

Finalmente, la jueza determina que todos los acusados permanecerán en libertad hasta dictar sentencia. A partir de ese momento, todos lo celebran con besos y abrazos mientras Ceylin no puede evitar llorar desconsolada y no por la buena notica, sino por pensar que debido a eso ha perdido a Ilgaz.

Mientras, Ilgaz y Ceylin reciben a sus amigos tras su ruptura. Pars y Eren van a visitar a Ilgaz en estos momentos tan complicados y Derya va a mostrarle todo su apoyo a la joven abogada.

La fiscal se disculpa por el mal comportamiento que ha tenido con ella últimamente. Ceylin acepta sus disculpas, pero le confiesa que no sabe si será capaz de perdonar a su familia. Le confiesa que está muy enfadada con ellos porque es la primera vez que piensa que le han abandonado. No puede perdonarlos ya que por su culpa ahora ella odia a Ilgaz, aunque a la vez no puede dejar de quererlo.

Además, le dice, que está hundida al ser consciente de que el hombre de su vida ya no vaya a estar nunca más con ella.

Derya le aconseja que no pague toda su rabia con ellos y que también debe intentar entender la postura de Ilgaz. Y le da un poderoso consejo: “Elige ser feliz”.