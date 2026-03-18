¡Las amenazas se han cumplido! Una bomba explota en el coche de Ilgaz y deja heridos a Pars y Metin. Fuera de comisaria, Pars y Metin hablaban sobre la próxima boda del fiscal mientras que Derya, que estaba un tanto confusa tras enterarse de que estaba embarazada, le dice a Ceylin que le va a contar a Pars que están de enhorabuena porque muy pronto se convertirán en papás. En ese momento… ¡la bomba explota dejando heridos a Pars y a Metin! ¿Estarán bien?

Las amenazas ya advirtieron a Ilgaz y a Ceylin que, si el fiscal Kaya no cierra el caso, algo malo podría pasarles. Y así ha sido. Cuando la abogada invitó a subir a casa a Ilgaz, vimos que en coche alguien había colocado… ¡una bomba en el coche de Ilgaz! Pero ellos no se dieron cuenta.

Ambos son trasladados al hospital. Derya está aterrada tras lo sucedido y tiene miedo de que Pars no sobreviva y que vuelva a pasar lo mismo que le ocurrió hace años. Su marido falleció justo cuando estaba embarazada y luego perdió a su bebe.

Por fortuna, Pars y Metin están fuera de peligro. Ilgaz se siente culpable al ser consciente que ese atentado iba contra él y se siente aliviado de que ambos estén sanos y salvos.

Derya no puede evitar llorar de alegría al ver a su futuro marido sano y salvo: “Creía que te había pasado algo malo”. ¿Le contará por fin que está embarazada y que en unos meses se convertirán en papás?

Por su parte a Ceylin le ocurre los mismo con Ilgaz y le confiesa que pasó mucho miedo tras la explosión de la bomba: “Me temía lo peor”, le dice Ceylin a Ilgaz mientras con cariño le limpia la cara de una mancha de sangre.

Además, ambos tienen pendiente firmar los papeles del divorcio, aunque saben que se siguen queriendo y mucho y más desde que el día anterior pasaron la noche juntos. ¿Estarán abiertos a una posible reconciliación?