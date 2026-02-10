Blanca pone sobre aviso a Isabel con la familia Otegui

Isabel acaba de llegar a Velvet como jefa de taller de la nueva colección de Ana, y Blanca lleva años desempeñando ese papel. Y parece que ambas mujeres pueden compartir algo más que trabajo.

Por eso Blanca advierte a Isabel de que tenga cuidado con los Otegui, porque no son gente muy de fiar. A lo que la madre de Alberto responde que ya se estaba dando cuenta.

Todo surge porque Isabel choca sin querer con Cristina y la mancha con un vaso de café, ante lo cual la Otegui reacciona de manera desmesurada, gritándola e insultándola.

Está claro que Cristina sigue sin controlar sus impulsos.