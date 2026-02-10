Secretos de familia

Blanca pone sobre aviso a Isabel con la familia Otegui

Las dos mujeres muestran simpatía la una por la otra, frente a las excentricidades de sus superiores.

Nova
Isabel acaba de llegar a Velvet como jefa de taller de la nueva colección de Ana, y Blanca lleva años desempeñando ese papel. Y parece que ambas mujeres pueden compartir algo más que trabajo.

Por eso Blanca advierte a Isabel de que tenga cuidado con los Otegui, porque no son gente muy de fiar. A lo que la madre de Alberto responde que ya se estaba dando cuenta.

Todo surge porque Isabel choca sin querer con Cristina y la mancha con un vaso de café, ante lo cual la Otegui reacciona de manera desmesurada, gritándola e insultándola.

Está claro que Cristina sigue sin controlar sus impulsos.

Blanca pone sobre aviso a Isabel con la familia Otegui

Rosario y Pepa saben que la muerte de Gabriela no fue un accidente

Cristina propone a Alberto que tengan un hijo

Yekta se presenta en el funeral de Zafer y Ceylin lo echa

Civan no puede olvidar a Leyla y la idea de su boda con Ceren comienza a agobiarlo

Civan descubre que la tumba de Leyla está vacía y exige respuestas a Güzide

El hallazgo de la tumba abierta de Leyla pone en jaque la versión oficial sobre su muerte y lleva a Civan a pedir explicaciones a Güzide. ¿Descubrirá la verdad?

Leona ya no quiere seguir ocultándole la verdad a Benjamín y habla con Jacinta para advertirla

Tras descubrir que Benjamín es su hijo, Leona se sincera con Jacinta y le deja claro que, cuando llegue el momento, le revelará al joven quién es ella realmente.

Cristina se queda tranquila al ver que Ana tiene novio

Ceylin descubre que el cadáver encontrado es de su padre

La tragedia golpea a Ruth: Raquel y Calixto pierden la vida al huir de los hombres de Escandón

