Así dieron la bienvenida Ceylin e Ilgaz a su hija

Ilgaz y Ceylin retomaron su vida y la joven le contó a su marido la gran noticia: ¡Estaba embarazada!

La pareja no podía estar más feliz e ilusionada. Ilgaz y Ceylin comenzaron con los preparativos para dar la bienvenida a su bebé y por fin llegó el día de verle la carita. ¡Los fiscales se convertían en padres de una preciosa niña!

Ya en la actualidad creíamos que la hija de la pareja era la pequeña Elif, a la que veíamos muy unida a la pareja, pero nada es lo que parece.

Elif es en realidad... ¡la hija de Aylin y Osman! ¿Dónde está entonces la hija de Ilgaz y Ceylin? ¿El dolor que existe ahora entre la pareja tendrá que ver con algo que le sucedió a su pequeña?