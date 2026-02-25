Secretos de familia

El asesino de Neva está formando una familia con sus víctimas

Las últimas pistas indican que todas las víctimas encajan con una familia que desapareció hace tiempo.

Ilgaz está muy enfadado con Pars. Se le ha ocurrido hacer por su cuenta una rueda de prensa anunciando que encontrarán al asesino de Neva. Cuando lo que va a conseguir con eso es provocarlo.

No saben lo que mueve a esa persona a cometer crímenes y llamar su atención de esa manera es muy peligroso.

En medio del cabreo, Ilgaz y Eren reciben una prueba definitiva. Reuniendo en un tablero las fotografías de todas las víctimas, ven que juntas formarían una familia.

Las personas coinciden en género con una familia que desapareció hace dos años y el asesino parece estar reconstruyéndola.

¿Qué clase de persona estará haciendo eso y por qué?

Yekta se vio con Neva antes de morir. ¿Añadirá algo más sobre su muerte Mehmet Can, que ha aparecido?

Mehmet Can aparece sano y salvo tras sobrevivir al crimen de Neva, y es el único superviviente que puede ayudarlos con su confesión para identificar al asesino.

