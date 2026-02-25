El asesino de Neva está formando una familia con sus víctimas

Ilgaz está muy enfadado con Pars. Se le ha ocurrido hacer por su cuenta una rueda de prensa anunciando que encontrarán al asesino de Neva. Cuando lo que va a conseguir con eso es provocarlo.

No saben lo que mueve a esa persona a cometer crímenes y llamar su atención de esa manera es muy peligroso.

En medio del cabreo, Ilgaz y Eren reciben una prueba definitiva. Reuniendo en un tablero las fotografías de todas las víctimas, ven que juntas formarían una familia.

Las personas coinciden en género con una familia que desapareció hace dos años y el asesino parece estar reconstruyéndola.

¿Qué clase de persona estará haciendo eso y por qué?