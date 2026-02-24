Nur desata los celos de Serap al bailar con Tufan en su ceremonia de henna

Leyla

Nur organiza una ceremonia de henna a Serap ante su inminente boda con Yilmaz y no duda en provocarla acercándose a Tufan para despertar sus celos.

Nur organiza la ceremonia de henna de Serap, el ritual previo a su boda con Yilmaz. La malvada mujer desea que la ex de su marido se case cuanto antes y desaparezca definitivamente de sus vidas, ya que teme que pueda producirse un acercamiento entre ella y Tufan. Por eso prepara una fiesta por todo lo alto con la intención de que el enlace de la joven pareja se celebre lo antes posible.

A Serap, que no tiene nada claros sus sentimientos hacia Yilmaz, no se la ve especialmente emocionada. Ferda intenta animarla para que sonría y disfrute de un momento que debería ser feliz. Sin embargo, la exnovia de Tufan está inquieta porque sospecha que Nur trama algo. "No quería vestirme así ni estar esta noche aquí", le confiesa a la cuñada de la madre de Civan, que intenta tranquilizarla: "Ella quiere que te cases, no va a pasar nada".

Nur organiza una fiesta previa a la boda de Serap y Yilmaz

Cuando los novios salen a bailar, Tufan no puede dejar de mirarlos con tristeza. Es evidente que sigue sintiendo algo especial por Serap y el hecho de que vaya a casarse con otro hombre le duele profundamente.

Pero Nur necesita ser el centro de atención. Pide al DJ una música más animada y sale a la pista con su marido. La madre de Civan comienza a bailar de forma provocativa, acercándose a Tufan mientras mira fijamente a Serap. La novia no puede evitar sentirse celosa, y Nur disfruta del momento consiguiendo la reacción que buscaba.

