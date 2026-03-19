Perdona nuestros pecados

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Papel interpretado por Jorge Salinas

Armando Quiroga, el ambicioso empresario capaz de todo por mantener el poder

Director de la empresa familiar La Magnolia, Armando Quiroga es un hombre manipulador y egoísta que solo piensa en sus propios intereses. Su traición a su esposa Estela desatará una guerra familiar y empresarial en la que hará lo imposible por conservar su posición.

Armando Quiroga, el ambicioso empresario capaz de todo por mantener el poder

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Armando Quiroga es el director de La Magnolia, la empresa familiar de su esposa, Estela Cáceres. Se trata de un hombre poderoso, egoísta y manipulador que actúa únicamente movido por sus propios intereses, sin tener en cuenta la opinión ni los sentimientos de los demás, y mucho menos los de Estela.

Mientras ella es una mujer abnegada y profundamente entregada a su familia, Armando la traiciona con su mejor amiga, Ángela Bulnes. Cuando Estela descubre la infidelidad, sufre un colapso tras provocar un accidente, lo que la lleva a ser ingresada en un hospital psiquiátrico.

Armando Quiroga con su amante Ángela Bulnes
Armando Quiroga con su amante Ángela Bulnes | Televisa

Lejos de mostrar compasión, Armando aprovechará esta situación para hacerse con el control absoluto tanto de los negocios como del entorno familiar, sin importarle que Estela esté siendo sometida a un tratamiento inadecuado e incluso inhumano.

En su plan contará con la ayuda de su amante, Ángela Bulnes, y del doctor Leónidas. Sin embargo, no imagina que Héctor Morales, enamorado de Estela, hará todo lo posible por ayudarla. Tampoco espera la aparición de Irene Cáceres, la hermana de Estela, quien regresará para ayudarla a retomar las riendas de su vida y de La Magnolia.

Armando Quiroga en Pedona nuestros pecados
Armando Quiroga en Pedona nuestros pecados | Televisa

Para Armando, cualquiera que se interponga en su camino es un enemigo. Su ambición y su sed de poder lo llevarán a enfrentarse a todos los que desafíen su autoridad, incluso si eso significa destruir a su propia familia. Mientras tanto, Estela contará con el apoyo de Héctor Morales y de su hija Elsa.

Pero Armando no está dispuesto a perder su poder ni su prestigio. Hará todo lo que esté en su mano para impedir que Estela recupere el control de La Magnolia y lo aparte definitivamente de la empresa y de su vida.

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