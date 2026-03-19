Perdona nuestros pecados

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Papel protagonizado por la actriz Sabine Moussier

Ángela Bulnes, la mujer que pone en jaque a la familia Quiroga

Ambiciosa y manipuladora, Ángela Bulnes mantiene una relación secreta con Armando Quiroga que acabará desencadenando una peligrosa cadena de mentiras, chantajes y crímenes que pondrá en jaque a todo el pueblo.

Ángela Bulnes, la mujer que pone en jaque a la familia Quiroga

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Ángela Bulnes es una mujer ambiciosa y sin escrúpulos que inicia una apasionada relación con Armando Quiroga, marido de su mejor amiga, Estela Cáceres. Lo que comienza como una aventura secreta pronto despierta las sospechas de Elena, la hija mayor de Armando, quien decide contratar a un detective para confirmar lo que teme.

Cuando el investigador descubre el romance, aprovecha la situación para chantajear a Armando, provocando así una peligrosa cadena de acontecimientos que marcará el rumbo de la historia. A partir de ese momento, Armando y Ángela se verán envueltos en una espiral de crímenes y secretos que terminará salpicando a muchas personas de su entorno.

Ángela Bulnes y Armando Quiroga
Ángela Bulnes y Armando Quiroga | Televisa

Entre quienes quedarán atrapados en esta trama se encuentran Guillermina Ledesma, la chismosa del pueblo; el padre Reinaldo; Gerardo Montero, el hijo de Ángela; y la policía municipal, que tratará de seguir las pistas de los delitos para desenmascarar a Armando Quiroga.

Sin embargo, Armando parece tenerlo todo calculado y, una y otra vez, logra salir victorioso de las acusaciones que pesan sobre él, mientras Ángela permanece a su lado, dispuesta a todo con tal de mantener su relación y su posición.

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