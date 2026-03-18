Andrés Martínez, el joven que desafía a los Quiroga por amor a Elsa

Andrés Martínez es un joven humilde, honesto y trabajador que destaca por su carácter amable y su nobleza. Su vida cambia por completo cuando se enamora de Elsa Quiroga, la hija de una de las familias más influyentes del lugar. Aunque ambos pertenecen a mundos muy distintos, Andrés está decidido a luchar por su relación y demostrar que su amor es más fuerte que cualquier diferencia social.

Andrés Martínez y Elsa Quiroga en Perdona nuestros pecados | Televisa

Sin embargo, cuando el romance sale a la luz, Armando Quiroga hará todo lo posible por apartarlo de la vida de su hija. A partir de ese momento, Andrés se verá envuelto en una serie de amenazas y conflictos que pondrán a prueba su valentía. En su lucha por permanecer junto a Elsa, también saldrán a la luz secretos de su propio pasado que podrían cambiarlo todo.