Perdona nuestros pecados

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Papel intepretado por Emmanuel Palomares

Andrés Martínez, el joven que desafía a los Quiroga por amor a Elsa

Noble, trabajador y con un corazón sincero, Andrés Martínez se enamora de Elsa Quiroga, una relación que pronto despertará la furia del poderoso padre de la joven.

Andrés Martínez, el joven que desafía a los Quiroga por amor a Elsa

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Andrés Martínez es un joven humilde, honesto y trabajador que destaca por su carácter amable y su nobleza. Su vida cambia por completo cuando se enamora de Elsa Quiroga, la hija de una de las familias más influyentes del lugar. Aunque ambos pertenecen a mundos muy distintos, Andrés está decidido a luchar por su relación y demostrar que su amor es más fuerte que cualquier diferencia social.

Andrés Martínez y Elsa Quiroga en Perdona nuestros pecados
Andrés Martínez y Elsa Quiroga en Perdona nuestros pecados | Televisa

Sin embargo, cuando el romance sale a la luz, Armando Quiroga hará todo lo posible por apartarlo de la vida de su hija. A partir de ese momento, Andrés se verá envuelto en una serie de amenazas y conflictos que pondrán a prueba su valentía. En su lucha por permanecer junto a Elsa, también saldrán a la luz secretos de su propio pasado que podrían cambiarlo todo.

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