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Gerardo se entrega a la policía por ser cómplice de la muerte del comisario Fuentes y provoca la detención de Ángela

Tras la boda de Lamberto y Silvia, Gerardo toma una decisión que cambia el destino de su familia. El médico confiesa ante las autoridades su implicación en el caso de la muerte del comisario Fuentes y su declaración lleva a la detención de Ángela.

Gerardo se entrega a la policía por ser cómplice de la muerte del comisario Fuentes y provoca la detención de Ángela

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Tras la boda de su padre, Lamberto, y Silvia, Gerardo decide acudir a comisaría para entregarse por ser cómplice de la muerte del comisario Fuentes.

Mientras tanto, Elena se instala en el apartamento de su todavía marido. No se imagina que el médico está declarando en comisaría y que no va a regresar a casa.

El hijo de Ángela relata lo que ocurrió el día en que su madre acabó con la vida de Fuentes. El joven explica que su progenitora actuó en defensa propia. Asegura que el comandante intentó abusar de ella y la apuntó con un arma. Él trató de arrebatársela y, durante el forcejeo, la pistola se disparó accidentalmente, causándole la muerte en el acto.

El joven médico confiesa que enterró el cuerpo para evitar que su madre fuera a prisión. "Cometí un delito y debo pagarlo", asegura muy serio.

Gerardo acaba en el calabozo

Tras su declaración, es trasladado al calabozo hasta que se esclarezca lo que realmente ocurrió. Si se confirma que su versión es cierta, Gerardo podría acabar en la prisión de San Miguel.

Antes de ingresar en la celda, le permiten realizar una llamada telefónica y decide contactar con Antonia. La hermana de Andrés acude a visitarlo y, entre lágrimas, le pregunta por qué ha tomado esa decisión. El médico se sincera con ella y le revela que prefiere acabar entre rejas antes que volver a vivir con Elena.

La prueba de amor de Gerardo hacia Antonia

Después de comprobar que el relato de Gerardo coincide con las pruebas recabadas, la policía se dirige a La Magnolia para detener a Ángela como presunta responsable de la muerte del comisario Fuentes. Ella lo niega, pero los agentes no la creen tras la detallada declaración de su hijo.

Ángela intenta explicar que Fuentes trató de abusar de ella y que actuó en defensa propia, pero los agentes terminan llevándosela esposada de La Magnolia. Antes de marcharse, le pide a Renzo que informe a Armando de lo ocurrido para que pueda ayudarla.

Ángela acaba detenida tras la declaración de Gerardo
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