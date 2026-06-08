La abuela de Mahir intenta separar a su nieto de Canfeza, pero el destino quiere que se vuelvan a encontrar

Afet no puede olvidar que Canfeza es la hija de Kürşat, el hombre que acabó con la vida de su hijo Mehmet. Por eso, visita a la joven en casa de Raşit y la invita a marcharse muy lejos para que su nieto Mahir no pueda encontrarla.

La abuela de Mahir ya lo tiene todo planeado. Una furgoneta recogerá a Canfeza y a su abuela para llevarlas al puerto, donde el capitán de un yate las trasladará a Grecia para comenzar una nueva vida. "No volverás nunca más a este país", le asegura. A cambio, está dispuesta a hacerse cargo de todos sus gastos para que no les falte de nada.

A la amiga de Sare no le queda más remedio que aceptar y ambas se dirigen al puerto para embarcar. Cuando Mahir descubre los planes de su abuela, corre hasta el embarcadero para impedir que la mujer a la que ama se marche de su lado. Sin embargo, cuando llega, cree que ya es demasiado tarde. Canfeza y su abuela supuestamente han subido al yate y están de camino a Grecia.

No obstante, un hombre que se encuentra en el muelle le da una alegría inesperada. Le explica que las dos mujeres se bajaron del barco para ir al baño. Canfeza consiguió despistar a los hombres de Afet haciéndoles creer que el aseo del yate no funcionaba y que su abuela necesitaba utilizar un servicio.

El comisario se dirige inmediatamente a los baños públicos del puerto, pero ya no están allí. Canfeza y su abuela han cogido un taxi para alejarse lo más rápido posible de Estambul.

El taxista, compadecido por su situación, las lleva hasta un hotel situado a más de una hora de la ciudad para que puedan refugiarse allí. Sin embargo, Mahir consigue localizar al conductor por teléfono y este termina confesándole dónde se encuentran la hija de Kürşat y su abuela.

Mahir se presenta en el hotel y Canfeza se queda completamente sorprendida al verlo. No entiende cómo ha conseguido encontrarla. Para el hijo de Süreyya, sin embargo, ha sido sencillo. Un amigo policía logró conseguir el número del taxista y Mahir le explicó que Canfeza era su novia y que estaba en peligro. El hombre no dudó en facilitarle la ubicación.

"Vayas a donde vayas, siempre voy a ir contigo. No podemos separarnos nunca", le dice Mahir a la joven.

Pero Canfeza sigue convencida de que su relación no tiene futuro porque la familia de Mahir la desprecia por ser la hija del asesino de Mehmet.

"Te quiero muchísimo.Estoy enamorado. Por favor, vamos a intentarlo. Si mañana quieres que me vaya, me iré", le suplica el comisario para convencerla.

Mahir no oculta lo que siente por ella. Le pide que no vuelva a alejarse de su lado y le confiesa que el día quela vio en las piscinas termales de la cueva sintió que estaba viviendo un cuento.

"Es que me vuelves loco", le dice a Canfeza, a quien llama Sherezade, como la protagonista de la célebre recopilación de relatos orientales Las mil y una noches.