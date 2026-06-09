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Carmina se casa con Augusto y Elisa no para de llorar

El padre ha rechazado a su hija porque está pagando con ella el haber perdido a su esposa Estefanía.

Carmina se casa con Augusto y Elisa no para de llorar

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Si las cosas no podían complicarse más en la familia tras las muertes de Estefanía y Rosendo, ahora Carmina se casa con Augusto. La hermana de la fallecida le ha insinuado a su cuñado del que está enamorado que quizás Elisa no sea hija suya, sino de Rosendo.

Augusto no es capaz de superar todo lo ocurrido y lo paga con Elisa, a la que grita para que le deje solo. La niña llora desconsolada y no quiere vivir en esa casa. Elisa se refugia en su madrina Blanca y le pide que si puede irse a vivir con ella. Así que la mujer le comenta a Augusto que la niña está sufriendo. Pero su padre no deja que se marche. Carmina por su parte opina que la niña debe quedarse con ellos y que ahora ella va a representar la figura maternal ante la pequeña.

Elisa busca consuelo en su madrina Blanca

Además, Carmina le cuenta a Elisa que ¡va a casarse con su padre! Elisa sale corriendo al enterarse. De manera improvisada y con dos testigos que había de casualidad en el registro, ahora los cuñados son matrimonio.

Carmina se casa con Augusto y Elisa no para de llorar

Por otro lado el padre Lupe le dice a Carmina que sabe que Estefanía y Rosendo no querían huir juntos. Y él se pregunta con quién estaba el hombre entonces ante la cara de desconcierto de Carmina. ¿Se descubrirá la verdad?

Damián y Elisa se escriben cartas. ¿Qué tramarán los niños?

Mientras tanto, Damián, el hijo de Rosendo y Alfonsina, también escribe una carta a Elisa y se la da a Toña, su chica del servicio, para que se la entregue. Y ella le responde. ¡Menos mal que se tienen uno al otro!

Y puesto que Elisa y Damián han desaparecido, todo apunta a que se han marchado juntos.

¿Qué pasará ahora con la vida de casados de Carmina y Augusto?

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