Lamberto y Silvia cumplen su sueño y se casan rodeados de todos sus hijos

Lamberto y Silvia se dan el "sí, quiero" y agradecen a Andrés y a Antonia todo lo que han hecho por ellos. Ambos se han encargado de los preparativos de la boda y los novios les están profundamente agradecidos.

Al enlace acuden todos sus seres queridos. Gerardo no se pierde la boda de su padre, ni tampoco su hermana Aurora, que ha logrado escapar del cautiverio al que la sometió Fabián. La joven acude acompañada por Carlos y la pequeña Leonor. Silvia se alegra de ver que Aurora se encuentra bien después de la pesadilla que vivió en Ciudad de México. Además, la joven está muy agradecida con su padre, que fue quien la ayudó a huir de aquella casa de citas.

Lamberto y Silvia se casan por lo civil en una ceremonia sencilla, rodeados de todos sus hijos.

Tras la ceremonia, Aurora aprovecha la ocasión para pedirle perdón a Andrés por haber declarado contra él y acusarlo de haber abusado sexualmente de ella. Por su parte, Gerardo, que sigue muy enamorado de Antonia, intenta acercarse a ella para confesarle lo mal que lo está pasando desde que su relación terminó por culpa de Elena. La hija de Estela lo amenazó con denunciarlo por ser cómplice de la muerte del comisario Fuentes si no regresaba con ella. Sin embargo, Antonia prefiere no hablar de su ruptura durante la boda de su madre para no empañar un día tan especial.

Ya en casa, como marido y mujer, Lamberto y Silvia no pueden ocultar su felicidad. Están emocionados porque todos sus hijos han acudido al enlace y porque, por fin, reina la armonía entre ellos. "Te amo. Estoy feliz porque por fin hemos podido cumplir nuestro sueño", le dice el padre de Gerardo a su esposa, que todavía no se cree que se hayan casado. ¡Vivan los novios!