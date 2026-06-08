Carmina está esperando un hijo ¡del fallecido Rosendo!

La señora que encontró el accidente de Estefanía y Augusto dice que están acusando injustamente a Carmina.

Entonces decide hablar con el padre. Le dice que no piensa que los difuntos estarían huyendo. Primero, porque el coche de Rosendo iba de regreso hacia la ermita, y no al revés.

También cuando vio lo que pasó corrió a ayudar y Estefanía todavía estaba viva y le dijo algo que no entendió bien: ¡tenía que detenerlo! O detenerlos. ¡No entendió bien!

Eso quiere decir que Estefanía estaba con Rosendo ¡por otra razón!

Y hay algo más, el mismo día del accidente, pero por la mañana, la señora vio a don Rosendo discutiendo con una mujer que no era la misma del accidente.

¿Quién era esa mujer? Ramona no le vio la cara.

Pero esa persona es clave para probar que Estefanía es inocente de lo que todo el mundo le acusa. Quieren redimirla aun después de fallecida.

Por otro lado, Carmina se desmaya en la calle y ya en el centro de salud la examinan.

Ella piensa que solo está cansada y que necesita dormir bien pero el doctor le informa de que la ha examinado y lo más probable es que ¡esté esperando un hijo!

¿Qué hará ahora Carmina con un hijo de un hombre fallecido al que ni siquiera amaba pero del que podía obtener muchos beneficios?