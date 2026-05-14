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Leyla comienza a trabajar como chef para la familia Köroğlu para proteger a Eren y vigilar a Nur

Leyla entra a trabajar como chef en la mansión de los Köroğlu dispuesta a proteger a Eren y frenar los peligrosos planes de Nur, aunque no siempre pueda impedirlos.

Leyla comienza a trabajar como chef para la familia Köroğlu para proteger a Eren y vigilar a Nur

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Leyla empieza a trabajar como chef en la villa de los Köroğlu gracias a un cliente suyo, íntimo amigo de Vedat. La mujer de Civan ha aceptado el trabajo para proteger a Eren de Nur y evitar que la malvada mujer destruya a Suat y al resto de la familia. La sorpresa de Nur al verla aparecer en la mansión deja a todos sin palabras.

Nur, indignada con la llegada de Leyla a la villa de los Köroğlu

Sin embargo, Nur vuelve a ir un paso por delante. Su verdadero objetivo es enfrentar a toda la familia de su hermana Handan para quedarse con sus riquezas, sobre todo ahora que ha descubierto que Vedat estuvo implicado en la muerte de su difunto padre.

Con la ayuda de Mali, la madre de Ipek consigue que un viejo edificio, propiedad de Vedat, se derrumbe. Los medios de comunicación se hacen eco de la tragedia y, curiosamente, Feza aparece ante las cámaras para denunciar lo ocurrido. "Esto es una negligencia", afirma ante la prensa.

Cuando Murat informa a Vedat del derrumbe, el patriarca carga inmediatamente contra Suat, al que responsabiliza de lo sucedido.

Nur comienza su venganza contra los Köroğlu

Leyla sospecha desde el primer momento que Nur y Mali están detrás del sabotaje y decide enfrentarse a ella. "Estás intentando enfrentarlos a todos", le reprocha furiosa mientras le pide que deje a la familia en paz. Pero Nur no piensa detenerse. "Si intentas fastidiarme, no me quedaré quieta", le responde en tono amenazante. Entonces, Leyla le deja claro que quien corre verdadero peligro es ella.

Leyla le hace una seria advertencia a Nur: "Dejalo que estés tramando"

Preocupado por lo ocurrido, Eren acude al lugar del derrumbe acompañado de un ingeniero para investigar las causas del desastre. Tras examinar el edificio, el experto descubre que alguien dañó las columnas deliberadamente y le comunica a Leyla sus sospechas.

La chef tiene cada vez más claro que Nur y Mali están implicados, pero no puede contarle toda la verdad a Eren. Aun así, imagina constantemente cómo sería confesarle quién es realmente Nur y cómo su madrastra le destrozó la vida.

Cuando Eren le pregunta por qué ha aceptado trabajar como chef personal para Vedat, Leyla le asegura que lo ha hecho para no dejarlo solo y como agradecimiento por ayudarla a recuperar la fundación que Civan creó con tanta ilusión para ayudar a niños sin recursos.

Más tarde, Leyla anima a Eren a contarle a su tío lo que ha descubierto sobre el derrumbe, aunque el intento no le sale bien. El patriarca se niega a escucharle. Entonces, ella aprovecha un momento a solas mientras le lleva la comida y las medicinas para advertirle de que todo podría formar parte de una conspiración. Además, le revela que Eren también cree que alguien está intentando destruir a la familia desde dentro. ¿Acabará Vedat descubriendo que Nur no es trigo limpio?

Leyla no se anda con rodeos y le dice a Vedat lo que Eren piensa del derrumbe de su edificio

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