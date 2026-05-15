Guillermina quiere recuperar el tiempo perdido con su hija Nora sin revelarle que es su madre

Armando le confirma a Guillermina que Nora es su hija y le recuerda que fue ella quien decidió alejarse de la pequeña. Ambos vivieron un romance en el pasado y de aquella relación nació la prima de Elsa.

Al llegar a casa, Guillermina no puede dejar de pensar en la conversación que ha mantenido con Armando y termina derrumbándose. Se arrepiente de no haber cuidado de Nora cuando era niña y recuerda emocionada algunos de sus encuentros en el colegio.

La joven sueña con terminar el bachillerato para poder ir a la universidad y Guillermina está decidida a ayudarla a cumplir ese objetivo.

Mientras tanto, Nora continúa buscando a su verdadera madre. La prima de Elsa acude al hospital para intentar conseguir información y descubre que su acta de nacimiento contiene errores. Desanimada, cree que jamás logrará encontrar a su progenitora, aunque Andrés intenta convencerla de que no se rinda.

Al día siguiente, Nora visita a Guillermina para agradecerle todo el apoyo que le está dando con sus estudios. La profesora incluso ha pedido a Meche que la ayude para que pueda terminar el instituto con éxito.

Guillermina quiere recuperar el tiempo perdido con su hija y decide invitarla a comer. Durante la comida, Nora le confiesa que doña Clemencia le reveló antes de morir que no era su madre biológica y que esa es la razón por la que regresó a San Juan.

Las palabras de la joven conmueven profundamente a Guillermina, que apenas puede contener la emoción y termina abrazando a la prima de Elsa. En ese momento, Armando aparece y se extraña de la cercanía entre ambas.

"No sabía que le tenías tanto cariño a mi sobrina", comenta el empresario a la profesora. Guillermina se pone muy nerviosa al verlo y Nora se da cuenta enseguida. Más tarde, le pregunta a Armando si ocurrió algo entre ellos, pero él niega cualquier problema y le dice que no imagine cosas.