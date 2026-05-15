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Guillermina quiere recuperar el tiempo perdido con su hija Nora sin revelarle que es su madre

Guillermina no puede ocultar su emoción al reencontrarse con su hija Nora sin que la joven sepa que es su madre biológica. ¿Lo acabará descubriendo?

Guillermina quiere recuperar el tiempo perdido con su hija Nora sin revelarle que es su madre

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Armando le confirma a Guillermina que Nora es su hija y le recuerda que fue ella quien decidió alejarse de la pequeña. Ambos vivieron un romance en el pasado y de aquella relación nació la prima de Elsa.

Al llegar a casa, Guillermina no puede dejar de pensar en la conversación que ha mantenido con Armando y termina derrumbándose. Se arrepiente de no haber cuidado de Nora cuando era niña y recuerda emocionada algunos de sus encuentros en el colegio.

Guillermina, impactada al conocer que Nora es su hija

La joven sueña con terminar el bachillerato para poder ir a la universidad y Guillermina está decidida a ayudarla a cumplir ese objetivo.

Mientras tanto, Nora continúa buscando a su verdadera madre. La prima de Elsa acude al hospital para intentar conseguir información y descubre que su acta de nacimiento contiene errores. Desanimada, cree que jamás logrará encontrar a su progenitora, aunque Andrés intenta convencerla de que no se rinda.

Nora busca consuelo en Andrés al no encontrar a su madre

Al día siguiente, Nora visita a Guillermina para agradecerle todo el apoyo que le está dando con sus estudios. La profesora incluso ha pedido a Meche que la ayude para que pueda terminar el instituto con éxito.

Guillermina quiere recuperar el tiempo perdido con su hija y decide invitarla a comer. Durante la comida, Nora le confiesa que doña Clemencia le reveló antes de morir que no era su madre biológica y que esa es la razón por la que regresó a San Juan.

Guillermina intenta ganarse a Nora

Las palabras de la joven conmueven profundamente a Guillermina, que apenas puede contener la emoción y termina abrazando a la prima de Elsa. En ese momento, Armando aparece y se extraña de la cercanía entre ambas.

"No sabía que le tenías tanto cariño a mi sobrina", comenta el empresario a la profesora. Guillermina se pone muy nerviosa al verlo y Nora se da cuenta enseguida. Más tarde, le pregunta a Armando si ocurrió algo entre ellos, pero él niega cualquier problema y le dice que no imagine cosas.

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