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Ingrid, una amiga del pasado,vuelve a la vida de Andrés, pero él sigue enamorado de Elsa

Ingrid vuelve a la vida de Andrés en un momento complicado para él tras su ruptura con Elsa. La joven, que siempre ha estado enamorada de él desde niños, le declara su amor y lo acaba besando.

Ingrid, una amiga del pasado,vuelve a la vida de Andrés, pero él sigue enamorado de Elsa

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Andrés sigue muy enamorado de Elsa, pero ella ha rehecho su vida junto a Horacio. Él, aunque no está preparado para iniciar una relación con otra mujer, cada vez se apoya más en Ingrid, con quien mantiene una amistad que no deja de crecer.

El hijo de Cristina conoce a la joven desde la infancia. Ingrid acaba de perder su trabajo después de que Armando la despidiera, acusándola de robar una gran cantidad de dinero de la empresa familiar. Sin embargo, ella es inocente: la verdadera responsable es Ángela, que se hizo con el dinero para saldar sus deudas.

Desesperada, Ingrid encuentra apoyo en Andrés. Finalmente, Cristina decide darle una oportunidad y le ofrece trabajo en su tienda, recién inaugurada.

A la madre de Andrés le encanta la joven y no duda en pensar que haría muy buena pareja con su hijo. Pero él solo la ve como una amiga… aunque ella siente algo más.

Ingrid consigue un trabajo en la tienda de la madre de Andrés

Ingrid acaba confesándole su amory se lanza a besarlo en la tienda. En ese momento, Antonia los sorprende en una situación comprometida, dejando a su hermano completamente desconcertado.

Más tarde, cuando Ingrid ya se ha ido, Andrés le pide a su hermana que no le diga nada a su madre. Le confiesa que sigue enamorado de Elsa y que no puede iniciar una relación con otra persona.

Antonia intenta hacerle ver que debería darse una oportunidad, igual que ha hecho Elsa, y le recuerda que ella solo quiere verle feliz.

La confesión de Andrés a su hermana: "Sigo enamorado de Elsa"

¿Cambiará Andrés de opinión y comenzará a salir con Ingrid?

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