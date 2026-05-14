Elsa y Andrés, cada vea más cerca de encontrar a su hija Eva: "Querer es poder"

Elsa y Andrés se reúnen para hablar sobre su hija Eva. Desde que descubrieron que la pequeña sigue viva, no han dejado de pensar en ella y sueñan con poder conocerla algún día. Armando les arrebató a la niña nada más nacer: se la entregó a doña Clemencia y al padre Reynaldo para que la dieran en adopción a otra familia, mientras hacía creer a su hija que la bebé había muerto de forma natural mientras dormía en la cuna.

El padre Reynaldo está profundamente arrepentido de lo que hicieron con la pequeña y decide llamar al hijo de Silvia para comunicarle que quiere ayudarlos a encontrarla.

El sacerdote planea viajar a Guadalajara para hablar con una monja que podría darle información sobre la familia Sotomayor, la pareja que adoptó a la pequeña. "Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que vuestra hija vuelva con vosotros", les promete arrepentido.

La hija de Estela y el hermano de Toñi no pueden ocultar su felicidad. Si todo sale bien, muy pronto podrían conocer por fin a su hija y abrazarla por primera vez. Aunque Elsa está muy ilusionada, también teme que Eva los rechace al descubrir la verdad. Andrés, mucho más optimista, intenta tranquilizarla y le asegura que, si eso ocurre, se ganarán su confianza poco a poco. "Querer es poder", le dice con esperanza.