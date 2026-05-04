Doña Clemencia sufre una brutal caída intentando detener a Andrés para que no pueda huir

Doña Clemencia descubre que Andrés no es Gerardo Montero tras recibir una carta de Armando que la pone sobre aviso. Fuera de sí, lo amenaza con una escopeta y lo encierra en la bodega del rancho para que no pueda escapar. "Este tipo es un impostor y, con gente como él, no hay que tener piedad", le manifiesta a su hija cuando intenta defenderlo.

Nora aprovecha una distracción de su madre para ayudar a Andrés a huir de Santa Ramona. Pero su progenitora no tarda en darse cuenta de que el que fuera novio de Elsa se ha escapado y sale tras él acompañada de algunos de sus hombres.

Finalmente, logra encontrarlos y le reprocha que la haya engañado sobre su verdadera identidad. Él intenta explicarle que lo hizo para poder estar allí sin levantar sospechas y que lo único que quería era saber dónde estaba sepultada su hija Eva. "Armando Quiroga se equivocó trayendo a Elsa a este lugar y, por su culpa, mi hija está muerta", le dice enfadado.

En un descuido de la madre de Nora, el hijo de Silvia intenta huir y ella va tras él, con tan mala suerte que termina cayendo por un barranco. Está muy dolorida y Andrés, en lugar de aprovechar para escapar, se queda a su lado para ayudarla. Con la colaboración de sus empleados, consigue llevarla de vuelta al rancho.

Nora llama al médico para que examine a su madre y, afortunadamente, su vida no corre peligro. Tiene múltiples contusiones y una costilla rota. Con reposo y morfina, para soportar el dolor, podrá recuperarse en unas semanas.