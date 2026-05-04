Perdona nuestros pecados

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Doña Clemencia sufre una brutal caída intentando detener a Andrés para que no pueda huir

Doña Clemencia no está dispuesta a dejar escapar a Andrés tras descubrir su verdadera identidad, pero su obsesión por detenerlo provoca un accidente inesperado: termina cayendo por un barranco y queda gravemente herida, obligando al propio Andrés a auxiliarla.

Doña Clemencia sufre una brutal caída intentando detener a Andrés para que no pueda huir

Publicidad

Nova
Publicado:

Doña Clemencia descubre que Andrés no es Gerardo Montero tras recibir una carta de Armando que la pone sobre aviso. Fuera de sí, lo amenaza con una escopeta y lo encierra en la bodega del rancho para que no pueda escapar. "Este tipo es un impostor y, con gente como él, no hay que tener piedad", le manifiesta a su hija cuando intenta defenderlo.

Doña Clemencia descubre que Andrés no es Gerardo Montero

Nora aprovecha una distracción de su madre para ayudar a Andrés a huir de Santa Ramona. Pero su progenitora no tarda en darse cuenta de que el que fuera novio de Elsa se ha escapado y sale tras él acompañada de algunos de sus hombres.

Nora libera a Andrés de su cautiverio

Finalmente, logra encontrarlos y le reprocha que la haya engañado sobre su verdadera identidad. Él intenta explicarle que lo hizo para poder estar allí sin levantar sospechas y que lo único que quería era saber dónde estaba sepultada su hija Eva. "Armando Quiroga se equivocó trayendo a Elsa a este lugar y, por su culpa, mi hija está muerta", le dice enfadado.

En un descuido de la madre de Nora, el hijo de Silvia intenta huir y ella va tras él, con tan mala suerte que termina cayendo por un barranco. Está muy dolorida y Andrés, en lugar de aprovechar para escapar, se queda a su lado para ayudarla. Con la colaboración de sus empleados, consigue llevarla de vuelta al rancho.

La vida de Clemencia no corre peligro

Nora llama al médico para que examine a su madre y, afortunadamente, su vida no corre peligro. Tiene múltiples contusiones y una costilla rota. Con reposo y morfina, para soportar el dolor, podrá recuperarse en unas semanas.

Nova» Series» Perdona nuestros pecados» Mejores momentos

Publicidad

Series

La familia Yildiz recibe una noticia devastadora: Civan ya no tiene cura y el tiempo se acaba

La familia Yildiz recibe una noticia devastadora: la enfermedad de Civan ya no tiene cura y el tiempo se acaba

Nur traiciona a Mali y lo arroja a un pozo tras un brutal enfrentamiento

Nur traiciona a Mali y lo arroja a un pozo tras un brutal enfrentamiento

Doña Clemencia sufre una brutal caída intentando detener a Andrés para que no pueda huir

Doña Clemencia sufre una brutal caída intentando detener a Andrés para que no pueda huir

Déborah admite que no ha podido olvidar a Valente
Momento destacado

Déborah y Gabino se adueñan de la hacienda Pérez-Soler

Lucrecia engaña a Victoria y a Alejandro para que piensen que está embarazada de él
Momento destacado

Lucrecia engaña a Victoria para que piense que está con Alejandro

Dionisio amenaza a Déborah y ella lo amenaza a él
Momento destacado

Dionisio amenaza a Déborah por quitarle el pagaré que le prometió ¡y Ángel la desprecia!

Dionisio y Ángel se enfrentan a Déborah, que cada vez se va quedando con menos gente de su lado y le dicen muchas verdades dolorosas.

Los momentos maternales más emotivos de las series de Nova
Día de la madre

Los momentos maternales más emotivos de las series de Nova

Con motivo del día de la madre recordamos algunos momentos de nuestras series entre madres e hijas o hijos que nos han encantado. Vota por tu favorito.

Tuğçe, con más fuerza que nunca, volvería a defender a esa mujer

Tuğçe volvería a ayudar aquella mujer, ahora que está viva y sus agresores muertos

Valente se pregunta quién era Clemente

¿Qué pasó con Clemente, el padre de Alejandro? Valente investiga

Alejandro y Victoria comparten hotel en Monterrey

Alejandro, Victoria... y Lucrecia viajan a Monterrey por trabajo

Publicidad