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Los hermanos Köroğlu vuelven a enfrentarse al descubrir que el derrumbe del edificio no fue un accidente

Eren revela que alguien manipuló las columnas del edificio que se derrumbó y las sospechas estallan dentro de la familia. Nur vuelve a sembrar el caos entre los hermanos.

Los hermanos Köroğlu vuelven a enfrentarse tras descubrir que el derrumbe no fue un accidente

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La familia Köroğlu decide acoger a las personas sin hogar afectadas por el derrumbe del antiguo edificio de Vedat para mejorar su imagen ante la prensa.

El patriarca organiza una cena junto a periodistas y afectados. "Esta noche sois todos mis hijos", asegura el padre de Suat a sus invitados. Durante el encuentro, Leyla descubre entre los asistentes a un antiguo amigo de Neco y empieza a sospechar que Nur podría estar detrás del derrumbe. Ella no lo niega. "No he hecho nada malo. Al contrario, la gente pobre está cenando gratis", responde.

Cuando termina la velada y los invitados se marchan, Eren revela a su familia que alguien manipuló las columnas del edificio antes de la tragedia. "Esto no ha sido un accidente, alguien quiere perjudicaros", advierte el hijo de Handan. Vedat pide entonces a Suat que descubra quién está detrás de lo ocurrido.

Eren confiesa a los Köroğlu que el derrumbe el edificio fue provocado

Una vez más, Nur consigue enfrentar a los hermanos Köroğlu. Suat sospecha que Dilara provocó el derrumbe para ganarse el favor de Vedat y luego intentar salvar la imagen de la familia. Además, cree que Nur la ayudó a llevar a cabo su plan. Por su parte, Dilara está convencida de que el responsable de lo sucedido es Suat o incluso Eren.

Más tarde, Suat se enfrenta a Eren y le recuerda que son familia y deberían apoyarse mutuamente. También, le reprocha que, después de ayudarle a reabrir la fundación de Civan, ahora insinúe que él podría estar detrás del derrumbe. El marido de Firdevs va todavía más lejos y le amenaza con dejar de nuevo en la calle a los niños del vertedero.

Eren confiesa a los Köroğlu que el derrumbe el edificio fue provocado
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