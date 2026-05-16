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Un amor prohibido pone en jaque el mundo de Canfeza Kilimci

Criada bajo fuertes tradiciones, Canfeza tendrá que elegir entre la lealtad a su familia o su amor por Mahir Yilmaz.

Un amor prohibido pone en jaque el mundo de Canfeza Kilimci

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Nova
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Canfeza es una joven nómada, de espíritu libre y valiente, criada bajo las tradiciones de su comunidad. Su vida cambia por completo cuando se enamora de Mahir Yilmaz, dando lugar a un choque entre su cultura, las expectativas familiares y un amor que nunca debería haber existido.

Canfeza Kilimci y Mahir Yilmaz
Canfeza Kilimci y Mahir Yilmaz | Nova

Observadora y profundamente leal, es capaz de ver más allá de las apariencias y enfrentarse a los secretos que rodean a su propio padre, Kürşat.

Su deseo es mantenerse fiel a su identidad cultural sin renunciar al amor, proteger a su familia y descubrir la verdad que se esconde tras las alianzas que la rodean.

Sin embargo,tendrá que hacer frente a profundas decepciones familiares, al miedo de que su relación pueda destruir a ambas familias y a la constante tensión entre tradición y libertad.

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