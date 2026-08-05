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Florencia intenta quedarse embarazada de Damián por orden de Alfonsina

Si quiere sacar a su padre de la cárcel, Florencia tiene que aceptar todas las órdenes de la madre de su de nuevo novio.

Florencia intenta quedarse embarazada de Damián por orden de Alfonsina

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Damián regresa a su casa en medio de la noche después de mucho beber y se encuentra en su habitación a Florencia. Ella aprovecha para pasar la noche con él.

El chico todavía no sabe que no es hermano de Elisa, por lo que sigue separado de ella.

El problema no es solo ese, es que por la mañana Elisa va a casa de Damián y se lo encuentra en la cama con Florencia. Alfonsina está encantada con eso.

Florencia intenta quedarse embarazada de Damián por orden de Alfonsina

Por otro lado, Gael ha discutido con Paloma y han roto la relación. Ramona está muy preocupada por su nieta porque sabe que Gael sigue enamorado de Elisa y que Paloma sufre cada vez que los ve juntos así que pide a Elisa que ponga solución a la situación.

Florencia le dice a Alfonsina que tenga en cuenta todo lo que está haciendo para que saque a su padre de la cárcel. Alfonsina está convencida de que el padre de Florencia la ha robado y quiere hacerlo pagar por ello.

Así que Florencia tiene que asumir la deuda, por eso no se ha ido a México.

Florencia intenta quedarse embarazada de Damián por orden de Alfonsina

Pero Alfonsina le asegura que si quiere empezar a saldar la deuda más vale que se haya quedado embarazada de Damián después de pasar la noche con él.

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