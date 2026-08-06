Mahir descubre el oscuro secreto de Afet el día de su boda con Canfeza

Mahir está ilusionado con la idea de ser padre y coge su móvil para mostrar a los Yilmaz y los Kilimci los latidos de su bebé. Sin embargo, en lugar de eso, encuentra un vídeo comprometedor de su abuela Afet. En él se ve con claridad cómo arroja al mar a Sevde, la mujer de Ferman.

La anciana se excusa ante la familia asegurando que fue un accidente y que ella no tuvo nada que ver con su muerte.

Mavis, Ezra y Gülizar no pueden dejar de pensar en lo ocurrido y les cuesta creer que Afet haya tenido algo que ver con la muerte de Sevde. La abuela de Canfeza está muy indignada con ella. No puede olvidar que tiró por el balcón a su nieta y que, ahora, se ha deshecho de la esposa de Ferman. "El karma la ha castigado", afirma Gülizar, la mujer de Kürsat.

Por su parte, Mahir no puede dejar de pensar en lo que ha hecho su abuela y no sabe qué hacer. Canfeza intercede por ella y le dice a su marido que está convencida de que todo fue un accidente. Ahora, el comisario tendrá que decidir si la arresta o no.

Canfeza ha disfrutado de su boda, pero el final se ha visto empañado por culpa de Afet. "Todos los vestidos de novia que me ha puesto están malditos", le confiesa a su marido.

El hijo de Süreyya quería pasar la noche de bodas en uno de los hoteles más exclusivos de Estambul, pero, después de descubrir lo ocurrido con Afet, ya no tiene ganas de celebrarlo.

Canfeza cree que su marido está gastando demasiado dinero y le pregunta abiertamente por qué lo hace. Él la tranquiliza asegurándole que Asaf ha conservado las acciones de su padre, Mehmet.

De repente, a la nuera de Süreyya le vienen a la mente las palabras que Mehmet pronunció en el vídeo que vio grabado de él antes de morir, en el que manifestaba su deseo de que Mahir no heredara el dinero de Asaf porque estaba manchado de sangre por sus negocios ilícitos.

Además, recuerda la advertencia que le hizo su padre, Kürsat, cuando le mostró el vídeo y le aconsejó que guardara silencio. ¿Acabará Canfeza hablándole a Mahir de la existencia de esa grabación?