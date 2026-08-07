Mahir se reencuentra con su padre en un emotivo sueño mientras Ozan prepara su venganza contra Kürsat

20 días después de lo ocurrido en el acantilado, donde Asaf intentó que Canfeza se lanzara al mar y Mahir se lo impidió, provocando que su abuelo acabara en coma, el comisario sueña con su padre.

En el sueño, el comisario acompaña a su mujer al hospital para dar a luz y, mientras espera en el pasillo, ve aparecer a su padre. Mahir no puede evitar emocionarse. Echa mucho de menos a su progenitor, a quien perdió siendo solo un niño en un mercado, cuando un niño, al que Kürsat pagó, le disparó para acabar con su vida.

Su padre se muestra feliz ante la inminente llegada de su nieto y le asegura que siempre está a su lado, aunque él no pueda verlo.

Además, le confiesa lo orgulloso que está de él. "Tú ya no eres huérfano. Ahora eres padre", le dice emocionado. De repente, Mahir escucha el llanto de un bebé, como si Canfeza acabara de dar a luz.

Pero nada de eso es real: todo forma parte de un sueño.En realidad, Mahir ha viajado por motivos de trabajo a otra ciudad para reunirse con su superior. Allí, la máxima autoridad de la policía lo felicita por haber logrado detener a cuatro criminales que colaboraban estrechamente con su abuelo.

El hijo de Süreyya se avergüenza de la conducta de Asaf, pero su superior le agradece que se haya mantenido siempre fiel a sus principios. "Estás a la altura de tu padre", le asegura, destacando su brillante trayectoria como comisario. Además, le recuerda que pronto será destinado a otra ciudad y que este será su último año en Estambul.

Mientras tanto, Ozan continúa ingresado en el hospital, recuperándose del disparo que recibió de manos de su padre, Kürsat. Sare va a visitarlo y le cuenta que Handan se ha marchado sin despedirse y que su intención es empezar de cero lejos de Estambul.

La que fuera amiga de Canfeza reconoce que ya no tiene motivos para quedarse: Kürsat la ha desheredado, Canfeza ha roto toda relación con ella y su historia con Salih también ha llegado a su fin.

Ozan le propone comenzar una nueva vida lejos de los Kilimci junto a él y su sobrina, pero Sare no termina de verlo claro.

Sin embargo, Ozan no está dispuesto a acabar entre rejas. Su único objetivo es escapar del hospital para vengarse de su padre. No puede perdonar que le disparara en el brazo para salvar a Mahir. Para llevar a cabo su plan, pide ayuda a Sare. ¿La joven será capaz de traicionar una vez más a Canfeza?