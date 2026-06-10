Andrés y Elsa recuperan a Eva y él sueña con formar una familia a su lado

Elsa y Andrés prestan declaración en comisaría tras lo sucedido en casa de los padres adoptivos de Eva. Verónica se debate entre la vida y la muerte después de recibir un disparo en el abdomen, mientras que Jaime ha sido secuestrado por los criminales a los que debe una importante suma de dinero.

Además, los jóvenes solicitan la retirada de la alerta Amber que la policía había activado para localizar a la pequeña.

Después, acuden al hospital para visitar a Verónica. Allí, el detective Damián les comunica una triste noticia: la bala ha dañado órganos vitales y los médicos ya no pueden hacer nada por salvarle la vida.

Durante la visita, Verónica les explica que abandonaron Guadalajara porque Jaime la engañó haciéndole creer que ellos querían arrebatarles a Eva. Más tarde, él terminó confesándole que habían huido porque estaba involucrado en negocios turbios y unos mafiosos lo buscaban por una importante deuda.

Finalmente, los criminales dieron con ellos y Verónica recibió la peor parte al ser alcanzada por un disparo. Consciente de la gravedad de su estado, les pide a Elsa y a Andrés que le digan a Eva que fue la luz de su vida. También les ruega que algún día la perdonen por haber alejado a la pequeña de ellos.

Poco después, Verónica fallece. Mientras tanto, Andrés y Elsa lo preparan todo para regresar a San Juan y reunirse con sus familias. Antes de partir, aprovechan un momento a solas con Eva para disfrutar de su compañía y celebrar que, por fin, han recuperado a su hija.

Ya en el aeropuerto, Andrés no puede ocultar su felicidad por haber recuperado a la pequeña. Sin embargo, reconoce que su felicidad sería completa si pudiera formar una familia junto a Elsa. Ella admite que también le gustaría, pero no puede olvidar que sigue casada con Horacio y que él siempre se ha portado muy bien con ella.

Antes de despedirse, ambos organizan cómo se repartirán el cuidado de Eva. Elsa propone que la niña viva con ella de lunes a viernes y pase los fines de semana con Andrés, aunque podrá verla siempre que quiera. Andrés acepta encantado la propuesta.