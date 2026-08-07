El cuerpo de Kenia sale a la luz ante la sorpresa de Carmina

Carmina debería estar haciendo las maletas para marcharse de casa de Augusto, que ya ha dejado claro que no le importa en absoluto, cuando reciben la noticia de que el cuerpo que han encontrado muerto en la laguna es de Kenia, la amante de Augusto.

Además, Carmina se entera en ese mismo instante de que Elisa encontró la carta que Kenia escribió a Augusto antes de morir. Todavía no saben cómo murió.

Mientras, Augusto se reúne con Damián y hablan calmados, le dice que le aprecia mucho pero no le cuenta que en realidad no es hermano de Elisa. Además, Gael llega y los interrumpe para contarles que han encontrado el cuerpo de Kenia, su hermana. Los dos amigos se funden en un abrazo entre lágrimas.

Gabino apunta a Carmina con una pistola y le dice que Ingrid pidió matarla por lo que le hizo a su hija.

Ramona cita además a Augusto junto a la Laguna Azul en la que encontraron a Kenia, y se lo encuentra leyendo la carta de amor que la joven le escribió.

El padre Lupe aconsejó a Augusto que fuera a hablar con Ramona.

Ella le cuenta que Elisa no es hija de Rosendo Arango, cosa que Augusto ya sabía. Pero le cuenta más cosas. Le cuenta que la noche en la que Rosendo y Estefanía murieron, el coche regresaba al pueblo.

Le cuenta que debe descubrir si la mujer que de verdad se iba a ir con Rosendo Arango era su mujer Estefanía o su hermana Carmina.