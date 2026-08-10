Canfeza recibe los primeros regalos para su bebé y Mahir está convencido de que será una niña mientras Afet sigue con amnesia

La familia Yilmaz ya está contando los días para la llegada del bebé de Canfeza y Mahir. Así que Süreyya se anima a comprar el primer obsequio para su nieto. Aunque todavía no saben si será niño o niña, tendrán que esperar tres semanas más para descubrirlo, ella se arriesga y elige un conjunto de ropa y un peluche. ¡Todo un detallazo!

La mujer de Ferman también quiere otro igual para su hija, que ya ha nacido, y la madre de Mahir se compromete a regalárselo.

Canfeza lleva una sortija con forma de nenúfar que llama la atención de su suegra. Ella le explica que se la regaló Mahir, que siempre encuentra una nueva forma de sorprenderla.

Pero ese no es el único presente que recibe la joven. Su marido también ha comprado un conjunto de ropa con unos zapatitos para el bebé. Canfeza se emociona con el gesto. El comisario tiene claro que será una niña y le explica a su mujer por qué está tan convencido. Le cuenta que ha visto a su padre en sueños en dos ocasiones y que él mismo se lo ha confirmado.

La hija de Kürsat no puede ser más feliz al saber que van a tener una preciosa niña. Mahir le confiesa que la querrá con toda su alma y que ya se la imagina yendo al colegio e incluso con su primer novio. Canfeza se derrite al escuchar a su marido hablar así de la pequeña que esperan y le declara su amor: "Te quiero mucho, mi vida", le dice completamente enamorada.

Mientras unos sueñan con la llegada de una nueva vida, otros sufren en silencio la pérdida de sus seres queridos. Es el caso de Gülizar, que visita las tumbas de su marido y de su hijo en el cementerio. Se celebra el Bayram, la festividad que pone fin al mes de ayuno del Ramadán, una fecha en la que es tradición recordar y visitar a los familiares fallecidos.

Pero Gülizar no es la única que acude al cementerio. Ferman también lo hace acompañado de su madre, Afet, que ha perdido la memoria. La abuela de Mahir no recuerda que su nieto Kemal murió, al igual que Mehmet. Tampoco es consciente de que Asaf está en coma ni de que Kürsat acabó con la vida del padre de Mahir. ¿Le durará la amnesia mucho tiempo?