Mahir descubre la verdad sobre su abuelo Asaf justo cuando él intenta acabar con la vida de Canfeza

Sare acude a comisaría para informar a Mahir de que Kürsat quiere enviar a Handan, a su nieta y a su hijo Ozan al extranjero para protegerlos de las autoridades. Ozan está metido en negocios turbios y la policía va tras él. Sin embargo, el marido de Canfeza no se encuentra allí, ya que ha salido en busca del joven. Por eso, su mejor amigo, Salih, lo llama para revelarle cuáles son las intenciones de su suegro.

Mientras tanto, Kürsat ha puesto a salvo a Handan y a su nieta. Ha quedado en un punto concreto con Sare y Ozan, pero estos todavía no han llegado. De repente, su hijo lo llama por teléfono para comunicarle que no piensa acudir. Teme que su padre vuelva a traicionarlo.

"No volveré a caer en tus trampas", le dice el joven, antes de advertirle: "Hoy pagarás por tu traición. Solo llamo para avisarte". ¿Qué estará tramando ahora?

Unos minutos más tarde, Salih llega junto a un grupo de agentes al lugar donde se encuentran Handan y su nieta. Al mismo tiempo, Mahir consigue dar con el paradero de Ozan y llega hasta un viejo almacén abandonado donde el joven se esconde para detenerlo.

"Me has pillado. Enhorabuena", le dice Ozan al comisario antes de mostrarle el vídeo que Mehmet grabó para su padre, Asaf.

En la grabación, el comisario, ya fallecido, le cuenta a su progenitor que le ha devuelto el dinero que le entregó porque está manchado de sangre. Además, revela que Asaf también mantenía vínculos con criminales y que estaba dispuesto a delatarlo, aunque eso significara acabar en la cárcel.

En el vídeo, Mehmet también le pide a su padre que deje en paz a Mahir si él acaba falleciendo. "Ni un solo céntimo de tu dinero irá a parar a los bolsillos de Mahir", le espeta a Asaf.

Mahir se queda en shock al ver el vídeo y no puede evitar romper a llorar. Ozan aprovecha ese momento de vulnerabilidad para apuntarle con una pistola a la cabeza y tratar de acabar con su vida. Afortunadamente, Kürsat llega a tiempo para impedirlo. Le dispara en un brazo y evita una tragedia.

"Maté a tu padre y lo siento, pero no podía permitir que mi hijo te matara a ti también", le dice a su yerno.

Mahir abandona el almacén completamente abatido con la intención de buscar a su abuelo y pedirle explicaciones por todas sus atrocidades.

El comisario acaba dando con el paradero de Asaf, que ha llevado a Canfeza hasta un acantilado para obligarla a saltar al mar, sin importarle que está embarazada. No quiere que revele a su nieto la existencia del vídeo de Mehmet, en el que lo incrimina. El hijo de Süreyya llega justo a tiempo para evitar que su mujer caiga al vacío. ¿Qué le ocurrirá a Asaf? ¿Mahir acabará vengándose de él?